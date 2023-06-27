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Молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова

Молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова
Общество,  Фото:молодёжный центр РБ
Победителем стала команда республиканского наркологического диспансера

24 июня в Бурятии прошёл республиканский спортивный турнир среди работающей молодёжи памяти первого председателя государственного комитета РБ по делам молодёжи, физической культуре и спорту Семёна Мантурова. Мероприятие провели на базе активного отдыха «Лидер».

- Это знаковое для нас мероприятие, которое мы проводим ежегодно. Оно включает в себя разные дисциплины, испытания. В этот раз у нас участвует 20 команд по 10 человек в каждой, - поделился министр спорта и молодёжной политик Бурятии Иван Козырев.

В спартакиаде приняло участие более 200 представителей трудящейся молодёжи из организаций предприятий, а также органов исполнительной власти республики. Участникам предстояло на протяжении всего дня соревноваться в 20 этапах: интеллектуальных, медицине, военно-тактической игре лазертаг, разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, преодолевать полосу препятствий на квадроцикле, пройти верёвочный парк и многое другое.

По информации молодёжного центра РБ, победителями спартакиады стали:
I место – команда республиканского наркологического диспансера,
II место –команда Улан-Удэнского авиационного завода,
III место – команда Российских студенческих отрядов Республики Бурятия
Спецприз от семьи Мантурова получила команда «Бурятэнерго».

Победители и призёры турнира награждены кубками, медали, грамотами и денежным призом.

Бурятия турнир молодежь

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