Большим концертом народный ансамбль восточного танца «Лотос» завершил творческий сезон
Народный ансамбль восточного танца «Лотос» провёл итоговый концерт творческого сезона. На концерте ансамбль показал свои новые танцы и проекты.
- Яркие костюмы, звонкая музыка, движения эвенкийского, монгольского, казахского, уйгурского, узбекского, китайского, корейского, индийского танцев погрузили зрителей в танцевальное «путешествие» по странам Азии и Востока. «Лотос» представил премьеры кыргызского и монгольского танцев, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.
Танцоров «Лотоса» поздравили с окончанием успешного творческого сезона. Участницы ансамбля были награждены благодарностями Республиканского центра народного творчества.
Организаторы концерта рассказали, что теперь народный ансамбль восточного танца «Лотос» включен в танцевальную вселенную международной академии хореографии Iac UNESCO. С июня 2023 года в России открывается 500 региональных представительств, в том числе и в Бурятии. В Улан-Удэ официальное представительство детской академии хореографии открыто в Республиканском центре народного творчества на базе ансамбля «Лотос».
Ансамбль «Лотос» показал жителям Бурятии новые танцы
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