Ансамбль «Лотос» показал жителям Бурятии новые танцы

Большим концертом народный ансамбль восточного танца «Лотос» завершил творческий сезон



Народный ансамбль восточного танца «Лотос» провёл итоговый концерт творческого сезона. На концерте ансамбль показал свои новые танцы и проекты.



- Яркие костюмы, звонкая музыка, движения эвенкийского, монгольского, казахского, уйгурского, узбекского, китайского, корейского, индийского танцев погрузили зрителей в танцевальное «путешествие» по странам Азии и Востока. «Лотос» представил премьеры кыргызского и монгольского танцев, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.



Танцоров «Лотоса» поздравили с окончанием успешного творческого сезона. Участницы ансамбля были награждены благодарностями Республиканского центра народного творчества.



Организаторы концерта рассказали, что теперь народный ансамбль восточного танца «Лотос» включен в танцевальную вселенную международной академии хореографии Iac UNESCO. С июня 2023 года в России открывается 500 региональных представительств, в том числе и в Бурятии. В Улан-Удэ официальное представительство детской академии хореографии открыто в Республиканском центре народного творчества на базе ансамбля «Лотос».

