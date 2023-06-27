В Бурятии строительство дороги идёт с отставанием

Общество, Фото: минтранс Бурятии

Во время работы были выявлены недочёты в проектировании



Строительство новой дороги к селу Дархинтуй в Закаменском районе Бурятии идёт с отставанием, сообщили в минтрансе.



Работы по строительству подъезда к селу Дархинтуй протяжённостью 10 км стартовали в прошлом году. Однако в процессе были выявлены недочёты в проектировании: пучины, глинистый грунт, подземные ключи, которые были не учтены. Корректировки пришлось вносить в ходе работ. Строительство замедлилось. Только в этом году подрядчик смог в полной мере приступил к земляным работам. Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников отметил, что по контракту работы должны быть завершены уже в этом году, а значит, нужно усилить работу.



Сейчас на объекте работают четыре экскаватора, два бульдозера, самосвалы, погрузчики, два катка и автогрейдер.



- По проекту идёт древесный грунт, но по факту оказалось, что глина. Конечно, пришлось менять грунт, в настоящее время идёт замена грунта на пучинистых участках. Часто встречаются подземные ключи, которые необходимо отводить, чтобы в дальнейшем не подмыло дорогу. На это уходит много времени, но сейчас мы уже подходим к завершению данных подготовительных работ и в ближайшее время, приступим к основным, - рассказал представитель подрядной организации.



На участке также планируется устройство восьми водопропускных труб. Их монтаж уже начался.



- Вижу, что работы идут, но объём предстоит выполнить ещё большой, поэтому необходимо нарастить темп, усилить работу. Задача стоит построить дорогу в этом году, - заявил Евгений Луковников.



Строительство дороги в село Дархинтуй Закаменского района ведётся по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

