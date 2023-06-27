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Пенсионеры Бурятии взяли «бронзу» всероссийского чемпионата

Пенсионеры Бурятии взяли «бронзу» всероссийского чемпионата
Общество,  Фото:pixabay.com
Старшее поколение соревновалась в компьютерном многоборье

В Москве состоялся финал XIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Сильнейшими в командном зачёте стали пенсионеры из Забайкальского края, «серебро» у Владимирской области, «бронза» – у Бурятии.

Лучших определяли в дистанционном онлайн режиме среди более 350 финалистов из 77 регионов РФ и соотечественников, проживающих в 19 странах ближнего и дальнего зарубежья. Рекордсмены по возрасту – 83-летний Геннадий Мегалати (г. Лондон, Великобритания) и 82-летняя Лидия Галкина (с. Спасское Нижегородской области).

- Отмечу, с каждым годом уровень компьютерной грамотности поколения 55+ растёт. В этом году в отборочных соревнованиях участвовали свыше 11 тысяч человек, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – В этом году финалисты показали своё умение пользоваться приложениями на смартфонах и знание поисковой системы для быстрого решения повседневных задач, от перевода на иностранные языки до прокладывания оптимального маршрута.

Как отмечалось ранее, основной темой конкурсных заданий стала финансовая грамотность в цифровой среде. Пенсионеры управляли финансами через прототип личного кабинета банка: высчитывали ставки по вкладам, искали правовые основания для процедуры банкротства, анализировали доходы и расходы, делали переводы через систему быстрых платежей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Бурятия чемпионат пенсионеры компьютерная грамотность

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