Старшее поколение соревновалась в компьютерном многоборье
В Москве состоялся финал XIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Сильнейшими в командном зачёте стали пенсионеры из Забайкальского края, «серебро» у Владимирской области, «бронза» – у Бурятии.
Лучших определяли в дистанционном онлайн режиме среди более 350 финалистов из 77 регионов РФ и соотечественников, проживающих в 19 странах ближнего и дальнего зарубежья. Рекордсмены по возрасту – 83-летний Геннадий Мегалати (г. Лондон, Великобритания) и 82-летняя Лидия Галкина (с. Спасское Нижегородской области).
- Отмечу, с каждым годом уровень компьютерной грамотности поколения 55+ растёт. В этом году в отборочных соревнованиях участвовали свыше 11 тысяч человек, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – В этом году финалисты показали своё умение пользоваться приложениями на смартфонах и знание поисковой системы для быстрого решения повседневных задач, от перевода на иностранные языки до прокладывания оптимального маршрута.
Как отмечалось ранее, основной темой конкурсных заданий стала финансовая грамотность в цифровой среде. Пенсионеры управляли финансами через прототип личного кабинета банка: высчитывали ставки по вкладам, искали правовые основания для процедуры банкротства, анализировали доходы и расходы, делали переводы через систему быстрых платежей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Пенсионеры Бурятии взяли «бронзу» всероссийского чемпионата
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Золото» выиграли игроки из Энергетика
На нём разместят технику Восточного военного округа
28 яхт приняли участие в фестивале «Алые паруса Иркутска»
Старшее поколение соревновалась в компьютерном многоборье
В список победителей также вошли представители Забайкалья, Монголии и Иркутской области
Новый трамвай начнёт перевозить пассажиров уже этим летом
Недовольных ими в республике становится больше
В городе привели в порядок 94 километра грунтовых дорог
Победителем стала команда республиканского наркологического диспансера
На праздник также приехали гости из Окинского района, Иркутской области и Монголии
Спортсменки Иркутской области завоевали 2 медали соревнований
Он проходил в столице Тувы
Спортсмен выиграл дисциплину по метанию ножа на дистанции 7 метров
Пробы воды показали нормализацию ситуации
Её не будет в многоквартирных домах всю ночь