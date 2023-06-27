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В Бурятии не особо задалось с выращиванием безнаркотической конопли

В Бурятии не особо задалось с выращиванием безнаркотической конопли
Общество,  Фото:страница Намжила Мардваева
С её помощью хотели спасти «полуживое бурятское земледелие»

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев рассказал о ситуации с безнаркотической коноплёй в республике. В последнее время руководителя учреждения, по его же собственному признанию, стали спрашивать, почему он замолчал про её возделывание.

- Вроде первый был, кто «протрубил», а теперь «ушёл в кусты». Хотелось бы ответить без утайки. Действительно, когда (Михаил) Мишустин стал премьером и подписал постановление, разрешив всем выращивать безнаркотическую коноплю, для всех это было слишком неожиданно, – рассказал Мардваев на своей странице во «ВКонтакте». – Раньше это был бизнес для избранных, поскольку выращивали по квотам. Но я увидел в этом не соломинку, а возможный путь – не побоюсь этого слова – спасения полуживого бурятского земледелия.
 
В феврале 2020-го в России действительно разрешили выращивать мак и коноплю в определённых целях: для медицинских – с неограниченным содержанием наркотических и психотропных веществ, а для промышленных (к примеру, производства масла или волокна) – только определённые сорта этих растений. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее эти растения можно было культивировать только в рамках экспертной деятельности, а также в научных и учебных целях. Однако обычных граждан новшество не коснулось. Такое право дали лишь предприятиям со специальной лицензией.
 
- Все эти годы мы пытались ставить опыты, наблюдать. У меня принцип такой – сам я не выращивал, не пробовал и никому не советую. А так, не зная или начитавшись умных книжек, пытаться выращивать в производственных масштабах нельзя – это может дорого обойтись хозяйственнику. Метод проб и ошибок – не тот путь в условиях рынка.

Намжил Мардваев поделился кое-какими наблюдениями. Так, по его словам, безнаркотическая конопля и дикорастущая – это две абсолютно разные вещи.

- Если вторая у нас прекрасно растёт, это не говорит о том, что будет расти первая. Среднерусские сорта – из центральной полосы – не подходят для возделывания в Бурятии, что, конечно же, не ново. Они абсолютно не выдерживают даже небольшую засуху и в этом плане на порядок уступают той же суданке, – подчеркнул директор «Россельхозцентра». – Нужно отработать хотя бы базовые приёмы агротехники – это обработка почвы, сроки и нормы высева и уборки – применительно к нашим условиям.

По словам Мардваева, в дальнейшем необходимы собственная селекция и семеноводство даже при сортах из ближайших регионов – к примеру, из Хакасии.
 
- Низкая засухоустойчивость возделываемых сегодня сортов – признак, свойственный этим сортам или же, что гораздо хуже – следствие того, что в процессе селекции и отбора на отсутствие каннабинола растения изнежились и потеряли засухоустойчивость. У нас была ещё надежда на немецкие сорта, которые имеют невероятную пластичность, но в связи с последними событиями это стало невозможным, – подытожил Намжил Мардваев.

Как сообщал «Байкал-Daily», эксперименты по выращиванию безнаркотической конопли в Бурятии начались десять лет назад. Ожидалось, что такая инновационная трава вытеснит с полей наркосодержащее растение. Однако первые эксперименты провалились, и их даже высмеяли на федеральном канале.

Однако в 2022 году бурятским фермерам всё же удалось вырастить техническую коноплю без содержания наркотиков. Об этом заявил на агрономическом совещании Минсельхозпрода Бурятии в феврале глава ведомства Галсан Дареев.

- Техническую коноплю в прошлом году возделывали в шести районах. Полученный хозяйствами урожай обследовали в лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции России. Содержание тетрагидроканнабинола в пределах нормы и не превышает 0,1%. Это подтверждает, что конопля не является наркотической, – поделился он.

В 2023-м хозяйства, по словам министра, произведут посев собственными семенами. Общая площадь технических культур составит свыше двух тысяч гектаров. «Продолжаем работу в этом направлении – это доработка технологий возделывания и изучение разных сортов», – подчеркнул Дареев.
конопля сельское хозяйство

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