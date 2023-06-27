В Бурятии не особо задалось с выращиванием безнаркотической конопли



Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев рассказал о ситуации с безнаркотической коноплёй в республике. В последнее время руководителя учреждения, по его же собственному признанию, стали спрашивать, почему он замолчал про её возделывание.



- Вроде первый был, кто «протрубил», а теперь «ушёл в кусты». Хотелось бы ответить без утайки. Действительно, когда (Михаил) Мишустин стал премьером и подписал постановление, разрешив всем выращивать безнаркотическую коноплю, для всех это было слишком неожиданно, – рассказал Мардваев на своей странице во «ВКонтакте». – Раньше это был бизнес для избранных, поскольку выращивали по квотам. Но я увидел в этом не соломинку, а возможный путь – не побоюсь этого слова – спасения полуживого бурятского земледелия.



В феврале 2020-го в России действительно разрешили выращивать мак и коноплю в определённых целях: для медицинских – с неограниченным содержанием наркотических и психотропных веществ, а для промышленных (к примеру, производства масла или волокна) – только определённые сорта этих растений. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее эти растения можно было культивировать только в рамках экспертной деятельности, а также в научных и учебных целях. Однако обычных граждан новшество не коснулось. Такое право дали лишь предприятиям со специальной лицензией.



- Все эти годы мы пытались ставить опыты, наблюдать. У меня принцип такой – сам я не выращивал, не пробовал и никому не советую. А так, не зная или начитавшись умных книжек, пытаться выращивать в производственных масштабах нельзя – это может дорого обойтись хозяйственнику. Метод проб и ошибок – не тот путь в условиях рынка.



Намжил Мардваев поделился кое-какими наблюдениями. Так, по его словам, безнаркотическая конопля и дикорастущая – это две абсолютно разные вещи.





- Если вторая у нас прекрасно растёт, это не говорит о том, что будет расти первая. Среднерусские сорта – из центральной полосы – не подходят для возделывания в Бурятии, что, конечно же, не ново. Они абсолютно не выдерживают даже небольшую засуху и в этом плане на порядок уступают той же суданке, – подчеркнул директор «Россельхозцентра». – Нужно отработать хотя бы базовые приёмы агротехники – это обработка почвы, сроки и нормы высева и уборки – применительно к нашим условиям.



По словам Мардваева, в дальнейшем необходимы собственная селекция и семеноводство даже при сортах из ближайших регионов – к примеру, из Хакасии.



- Низкая засухоустойчивость возделываемых сегодня сортов – признак, свойственный этим сортам или же, что гораздо хуже – следствие того, что в процессе селекции и отбора на отсутствие каннабинола растения изнежились и потеряли засухоустойчивость. У нас была ещё надежда на немецкие сорта, которые имеют невероятную пластичность, но в связи с последними событиями это стало невозможным, – подытожил Намжил Мардваев.







Как сообщал «Байкал-Daily» , эксперименты по выращиванию безнаркотической конопли в Бурятии начались десять лет назад. Ожидалось, что такая инновационная трава вытеснит с полей наркосодержащее растение. Однако первые эксперименты провалились, и их даже высмеяли на федеральном канале.