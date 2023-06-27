На СВО погиб 21-летний контрактник из Бурятии



В среду, 28 июня, в Бурятии проводят в последний путь 21-летнего Сергея Гуслякова, чья жизнь оборвалась 13-го числа на специальной военной операции. Он погиб при выполнении боевых задач, говорится в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Прощальная панихида пройдёт на площади у дома культуры в селе Новый Заган.





Сергей родился в Новом Загане 14 июля 2001 года. Он учился в местной школе, а после девятого класса поступил в Мухоршибирский филиал Бурятского лесопромышленного колледжа.



Затем Гусляков ушёл в армию. После срочной службы в 2022 году заключил контракт.



Принимал участие в СВО. В декабре приезжал домой в отпуск, а затем снова отправился на спецоперацию.



Сергей был открытым, жизнерадостным, неунывающим, стойким и смелым человеком, любящим сыном и внуком. Он не пасовал перед трудностями и боролся за правду и справедливость. У нашего погибшего земляка остались мама и бабушка.