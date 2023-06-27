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На СВО погиб 21-летний контрактник из Бурятии

На СВО погиб 21-летний контрактник из Бурятии
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Его похоронят на малой родине

В среду, 28 июня, в Бурятии проводят в последний путь 21-летнего Сергея Гуслякова, чья жизнь оборвалась 13-го числа на специальной военной операции. Он погиб при выполнении боевых задач, говорится в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Прощальная панихида пройдёт на площади у дома культуры в селе Новый Заган. 

Сергей родился в Новом Загане 14 июля 2001 года. Он учился в местной школе, а после девятого класса поступил в Мухоршибирский филиал Бурятского лесопромышленного колледжа.
 
Затем Гусляков ушёл в армию. После срочной службы в 2022 году заключил контракт.

Принимал участие в СВО. В декабре приезжал домой в отпуск, а затем снова отправился на спецоперацию.

Сергей был открытым, жизнерадостным, неунывающим, стойким и смелым человеком, любящим сыном и внуком. Он не пасовал перед трудностями и боролся за правду и справедливость. У нашего погибшего земляка остались мама и бабушка.
смерть

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