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В Бурятии устроили флешмоб на выпускном

В Бурятии устроили флешмоб на выпускном
Общество, 
Танец приурочили к 100-летию Селенгинского района

24 июня на центральной площади Гусиноозёрска прошёл выпускной бал. По данным администрации Селенгинского района, школу окончили 163 выпускника. Из них 11 учеников получили золотые медали, а 19 человек наградили грамотами и благодарностями за особые достижения в учёбе.

После вручения аттестатов выпускники традиционно станцевали вальс. А затем в честь столетия Селенгинского района выпускники устроили семиминутный флешмоб. Звучали бурятские народные песни, а также современные композиции и хиты начала 2000-ых.

На песне «Вперёд, Россия» Олега Газманова выпускники закончили флешмоб на фоне дыма под цвет российского флага.

Видео «Байкал-Daily» предоставил уроженец Гусиноозёрска.

Местные жители оценили идею организаторов. Своими впечатлениями они поделились в паблике «Весь Гусиноозёрск»:

«Вальс танцевали все школы, флешмоб супер, молодцы постановщики!»,

«Задумка очень хорошая. Выпускники всех школ района станцевали общий танец. Музыка была на любой вкус. Концовка классная. Очень трогательно. Большое спасибо сценаристам, хореографами конечно же, исполнителям».

«Ёхор - это часть флешмоба, в котором приняли участие не только школы города Гусиноозерска, но и выпускники сельских школ. Во флешмобе была использована разная музыка. Вальс танцевали отдельно 1, 4, гимназия и 5 школы»,

«Круто, молодцы»,

«Как классно».
выпускные вечера

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