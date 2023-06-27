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В Бурятии сегодня местами ливни

В Бурятии сегодня местами ливни
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём осадков не прогнозируют

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, дожди, грозы, местами ливни.

Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +19,+24, местами +11,+16, по северу до +29.

В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём ожидается +19,+21. 
прогноз погоды

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