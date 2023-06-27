В Бурятии сегодня местами ливни

В Улан-Удэ днём осадков не прогнозируют



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, дожди, грозы, местами ливни.



Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +19,+24, местами +11,+16, по северу до +29.



В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём ожидается +19,+21.

