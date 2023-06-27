В Улан-Удэ днём осадков не прогнозируют
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, дожди, грозы, местами ливни.
Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +19,+24, местами +11,+16, по северу до +29.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём ожидается +19,+21.
В Бурятии сегодня местами ливни
Общество, Фото:
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