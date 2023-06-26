Саина поёт и играет на якутских национальных инструментах
Фестиваль «Голос кочевников» (возрастное ограничение 0+) состоится 14 и 15 июля в местности на территории туркомплекса «Степной кочевник» в заиграевском селе Ацагат. Как сообщили организаторы, одним из артистов станет известна в Якутии певица Саина.
Саина — заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), руководительница международного центра развития человека «Саина», автор курса «Вокальная йога». Саина также играет на якутских национальных инструментах: хомусе, кырыымпа (якутская скрипка). Репертуар её богат и разнообразен, она исполняет песни на 26 языках мира во всех музыкальных жанрах от фолка до джаза.
Певица окончила Якутское педагогическое училище и республиканскую творческую мастерскую эстрадного искусства в студии Юрия Платонова при Якутской госфилармонии. Работала в Якутской государственной филармонии, а затем начала сольную карьеру.
За 25 лет творческой деятельности выпустила пять альбомов, три видеоклипа, два документальных фильма о творчестве. Представляла Саина культуру народов Якутии в 20 странах мира.
В частности, артистка часто работала в Канаде и записала там несколько альбомов. Коренные жители Канады, индейцы и инуиты, жители Северной Америки, музыканты, услышав якутские песни в её исполнении пришли в восторг, проведя параллели и обнаружив в её перфомансе много сходного с музыкальной культурой своих народов.
На «Голосе кочевников» в Бурятии выступит певица из Якутии Саина
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