В Улан-Удэ расхлёбывают последствия утреннего дождя

Коммунальщики вовсю откачивают лужи на улицах
Утром 26 июня в столице Бурятии прошёл сильный дождь. Его последствия ликвидируют сотрудники комбината по благоустройству. С помощью мотопомп коммунальщики откачивают лужи, образовавшиеся на Читинском переезде, улицах Лебедева, Жердева, Дарханская, Ключевская, Боевая и в сотых кварталах.
В комитете городского хозяйства, которому подчиняется КБУ, признали, что ливнёвки на отдельных участках не сразу справляются с большими потоками воды – для её отвода требуется какое-то время.
Спецтехника работает там, где ливневой канализации. Параллельно мобильные бригады вручную очищают её с помощью каналопромывочной машины. О лужах на дорогах, пешеходных переходах и на остановках общественного транспорта жители Улан-Удэ могут сообщить, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по телефонам 8 (3012) 37-96-86 и 44-46-77.
Коммунальщики вовсю откачивают лужи на улицах
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