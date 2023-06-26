В Улан-Удэ расхлёбывают последствия утреннего дождя

Коммунальщики вовсю откачивают лужи на улицах

В комитете городского хозяйства, которому подчиняется КБУ, признали, что ливнёвки на отдельных участках не сразу справляются с большими потоками воды – для её отвода требуется какое-то время.



Спецтехника работает там, где ливневой канализации. Параллельно мобильные бригады вручную очищают её с помощью каналопромывочной машины. О лужах на дорогах, пешеходных переходах и на остановках общественного транспорта жители Улан-Удэ могут сообщить, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по телефонам 8 (3012) 37-96-86 и 44-46-77.

