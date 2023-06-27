В Иркутской области завершают «вышитую карту» региона

Арт-проект покажут 17 июля



В Иркутской области вышивают карту региона. Эта акция стала продолжением всероссийского проекта 2022 года «Вышитая карта России».



Арт-объект «Вышитая карта Иркутской области» объединил более 120 человек. Шьют, вырезают, вышивают и приклеивают мастера из 42 муниципальных образований.



- Сибирские остроги, бескрайние леса и плодородная цветущая земля. Байкало-Амурская магистраль и тотемные животные. Многочисленные ремёсла в образе былинной птицы и народные орнаменты… И всё это великолепие — в бисере, тончайшей вышивке, лоскутном шитье, и даже вкраплениями из меха, - пишет портал «Культура 38».



42 детали в форме муниципальных образований региона вышьют вручную и соединят в цельное полотно размером 2,5 на 2,5 метра. Его дополнительно украсят декоративные элементы, представляющие города региона и озеро Байкал.



Вышитую карту Иркутской области готовят к презентации 17 июля в Единый день фольклора, который отмечается в России с 2022 года.



