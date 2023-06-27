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В Иркутской области завершают «вышитую карту» региона

В Иркутской области завершают «вышитую карту» региона
Общество,  Фото:скриншот
Арт-проект покажут 17 июля

В Иркутской области вышивают карту региона. Эта акция стала продолжением всероссийского проекта 2022 года «Вышитая карта России».

Арт-объект «Вышитая карта Иркутской области» объединил более 120 человек. Шьют, вырезают, вышивают и приклеивают мастера из 42 муниципальных образований.

- Сибирские остроги, бескрайние леса и плодородная цветущая земля. Байкало-Амурская магистраль и тотемные животные. Многочисленные ремёсла в образе былинной птицы и народные орнаменты… И всё это великолепие — в бисере, тончайшей вышивке, лоскутном шитье, и даже вкраплениями из меха, - пишет портал «Культура 38».

42 детали в форме муниципальных образований региона вышьют вручную и соединят в цельное полотно размером 2,5 на 2,5 метра. Его дополнительно украсят декоративные элементы, представляющие города региона и озеро Байкал.

Вышитую карту Иркутской области готовят к презентации 17 июля в Единый день фольклора, который отмечается в России с 2022 года.

Иркутская область арт-проект вышивание карта

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