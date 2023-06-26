Спортсменки республики заняли второе общекомандное место
26 июня в Улан-Удэ встретили женскую команду Бурятии по спортивной борьбе. Напомним, что на чемпионате России по борьбе женская сборная республики заняла второе общекомандное место.
Как сообщает администрация Баргузинского района, их землячки завоевали две золотые и одну серебряную медали. Жаргалма Цыремпилова (с. Улюкчикан), Валерия Дондупова (с. Баянгол), Ирина Ологонова (с. Баянгол) – выходцы из Баргузинского района. Также их земляком является главный тренер по женской борьбе сборной Бурятии Цыденжап Гулгенов.
- Прекрасный подарок к столетию Баргузинского района, – сообщает пресс-служба администрации, - Сборная Баргузинского района заняла второе место на чемпионате РФ!
Борицы Бурятии стали вторыми на чемпионате России
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