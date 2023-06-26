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Борицы Бурятии стали вторыми на чемпионате России

Борицы Бурятии стали вторыми на чемпионате России
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Спортсменки республики заняли второе общекомандное место

26 июня в Улан-Удэ встретили женскую команду Бурятии по спортивной борьбе. Напомним, что на чемпионате России по борьбе женская сборная республики заняла второе общекомандное место.

Как сообщает администрация Баргузинского района, их землячки завоевали две золотые и одну серебряную медали. Жаргалма Цыремпилова (с. Улюкчикан), Валерия Дондупова (с. Баянгол), Ирина Ологонова (с. Баянгол) – выходцы из Баргузинского района. Также их земляком является главный тренер по женской борьбе сборной Бурятии Цыденжап Гулгенов.

- Прекрасный подарок к столетию Баргузинского района, – сообщает пресс-служба администрации, - Сборная Баргузинского района заняла второе место на чемпионате РФ!
Бурятия чемпионат России женская борьба спорт

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