В столице республики провели футбольные соревнования
24 и 25 июня в Бурятии прошёл очередной традиционный турнир «Большие звёзды светят малым» - дивизион Владимира Граната. Соревнования проводились на центральном стадионе в Улан-Удэ.
Турнир проходил среди двух возрастных категорий: среди мальчиков 2014 и 2015 годов рождения. В итоге в двух возрастных группах победы одержали команды спортивной школы №6 г. Улан-Удэ «Голеадор - СШ 6».
В прошлогодних турнирах победители получали сертификат на поездку на финальную часть, которая проходит в сентябре в Анапе. Но в этом году общим решением оргкомитета призовой фонд в размере 300 тысяч рублей отдают на операцию ребёнку, мама которого обратилась за помощью перед турниром. Тем не менее командам-победителям будет оказана посильная помощь для поездки на финал и представления Бурятии.
- Всего в финальной части турнира приняли участие 16 команд. Первый именной турнир Владимира Граната на фестивале «Большие звезды светят малым» прошёл в Улан-Удэ в 2012 году, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ «Большие звёзды светили малым»
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