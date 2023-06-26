В Бурятии прошли соревнования по ралли спринту

Командный зачёт выиграли иркутяне



24 июня в Улан-Удэ состоялся первый этап автогонок «Ралли Спринт 2023». В соревнованиях приняло участие 39 спортсменов.



Как сообщает СТК «Сибирь», по итогам победителями в классах стали:



«Передний привод»

1 место - Янковский Владимир (автомобиль Honda CR-Z, стартовый номер 666)

2 место - Ившин Роман (автомобиль Honda CR-Z, стартовый номер 101)

3 место - Степанов Максим (автомобиль Honda Accord, стартовый номер 120)



«Задний привод»

1 место - Протасов Дмитрий (г. Иркутск, автомобиль Nissan 200SX, стартовый номер 213)

2 место - Панушков Дмитрий (автомобиль Toyota Levin, стартовый номер 211)

3 место - Беляков Алексей (автомобиль Toyota AE85, стартовый номер 86)



«Полный привод»

1 место - Селяев Василий (г. Иркутск, автомобиль Subaru Legacy, стартовый номер 306)

2 место - Печёнкин Пётр (автомобиль Subaru Legacy, стартовый номер 304)

3 место - Янковский Владимир (автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 333)



Помимо личных результатов, на этом этапе был и командный зачёт. Пилоты из каждого класса объединялись в команды, и по результатам личных заездов начислялись очки команде.



Командный зачёт

1 место - ФАС «Иркутск» (Цвингер Анна, автомобиль Hyundai Solaris, стартовый номер 442 в классе «Передний привод»; Протасов Дмитрий, автомобиль Nissan 200SX, стартовый номер 213 в классе «Задний привод»; Селяев Василий, автомобиль Subaru Legacy, стартовый номер 306 в классе «Полный привод»)

2 место – «Speedhunters» (Шелковников Роман , автомобиль Honda Integra, стартовый номер 117 в классе «Передний привод»; Цыдыпов Виктор, автомобиль Москвич 412, стартовый номер 212 в классе «Задний привод»; Янковский Владимир, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 333 в классе «Полный привод»)

3 место – «АРАшайка» (Степанов Максим, автомобиль Honda Accord, стартовый номер 120 в классе «Передний привод»; Татарников Александр, автомобиль ВАЗ 2107, стартовый номер 202 в классе «Задний привод»; Аветян Саркис, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 308 в классе «Полный привод».

