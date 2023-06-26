26 июня

25 июня

Популярное

Боксёры Бурятии участвуют в Европейских играх

Боксёры Бурятии участвуют в Европейских играх
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наталья Шадрина борется за путёвку на Олимпийские игры

В польском городе Краков проходят III Европейские игры. В соревнованиях принимают участие боксёры спортивного клуба «Номто» из Бурятии.

Сегодня, 26 июня, Наталья Шадрина проведёт бой в весовой категории 60 кг. Она выступает на играх за Сербию.

24 июня на ринг вышел Георгий Кушиташвили, представлявший Грузию в весовой категории 80 кг. Спортсмен потерпел поражение техническим нокуаутом от украинца.

На состязаниях будут разыграны путёвки на Олимпийские игры-2024, которые состоятся в Париже, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
бокс спорт Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградили 99-летнего ветерана ВОВ
В Бурятии наградили 99-летнего ветерана ВОВ
Общество, 26.06.2023
Владимир Имегенов получил медаль к 100-летию республики
В районе Бурятии ламы провели ритуал «Хамбын обоо»
В районе Бурятии ламы провели ритуал «Хамбын обоо»
Общество, 26.06.2023
В дацане рассказали о чудесном спасении Хамбо-ламы
Лучники Бурятии завоевали медали чемпионата России
Лучники Бурятии завоевали медали чемпионата России
Общество, 26.06.2023
Спортсмены выиграли 4 призовых места
Борицы Бурятии стали вторыми на чемпионате России
Борицы Бурятии стали вторыми на чемпионате России
Общество, 26.06.2023
Спортсменки республики заняли второе общекомандное место
Боксёры Бурятии участвуют в Европейских играх
Боксёры Бурятии участвуют в Европейских играх
Общество, 26.06.2023
Наталья Шадрина борется за путёвку на Олимпийские игры
На «Голосе кочевников» в Бурятии выступит певица из Якутии Саина
На «Голосе кочевников» в Бурятии выступит певица из Якутии Саина
Общество, 26.06.2023
Саина поёт и играет на якутских национальных инструментах
Здание кукольного театра в столице Бурятии готово на четверть
Здание кукольного театра в столице Бурятии готово на четверть
Общество, 26.06.2023
Обновлённый «Ульгэр» должен распахнуть свои двери уже в следующем году
«Пришлось очень плотно работать»: В Бурятии оценили итоги чемпионата России по борьбе
«Пришлось очень плотно работать»: В Бурятии оценили итоги чемпионата России по борьбе
Общество, 26.06.2023
Спортсмены из республики завоевали три золота, серебро и бронзу
В центре Улан-Удэ появились фонтан и беседки
В центре Улан-Удэ появились фонтан и беседки
Общество, 26.06.2023
Там завершается установка сезонной зоны отдыха
В Бурятии нормативам отмечает менее половины дорог
В Бурятии нормативам отмечает менее половины дорог
Общество, 26.06.2023
Больше всего таких трасс в Улан-Удэ и Северобайкальске
Для жителей шести районов Бурятии устроят бесплатную стерилизацию
Для жителей шести районов Бурятии устроят бесплатную стерилизацию
Общество, 26.06.2023
Владельцам собак не придётся платить за процедуру
В Улан-Удэ расхлёбывают последствия утреннего дождя
В Улан-Удэ расхлёбывают последствия утреннего дождя
Общество, 26.06.2023
Коммунальщики вовсю откачивают лужи на улицах
Жителям Бурятии рассказали, как правильно питаться в жару
Жителям Бурятии рассказали, как правильно питаться в жару
Общество, 26.06.2023
Специалисты посоветовали налегать на овощи и отказаться от жирной еды и газировки
В Бурятии очистили захламлённый муниципальный парк
В Бурятии очистили захламлённый муниципальный парк
Общество, 26.06.2023
Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^