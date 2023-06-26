Боксёры Бурятии участвуют в Европейских играх

Наталья Шадрина борется за путёвку на Олимпийские игры



В польском городе Краков проходят III Европейские игры. В соревнованиях принимают участие боксёры спортивного клуба «Номто» из Бурятии.



Сегодня, 26 июня, Наталья Шадрина проведёт бой в весовой категории 60 кг. Она выступает на играх за Сербию.



24 июня на ринг вышел Георгий Кушиташвили, представлявший Грузию в весовой категории 80 кг. Спортсмен потерпел поражение техническим нокуаутом от украинца.



На состязаниях будут разыграны путёвки на Олимпийские игры-2024, которые состоятся в Париже, сообщает паблик «Борцы Бурятии».

