Наталья Шадрина борется за путёвку на Олимпийские игры
В польском городе Краков проходят III Европейские игры. В соревнованиях принимают участие боксёры спортивного клуба «Номто» из Бурятии.
Сегодня, 26 июня, Наталья Шадрина проведёт бой в весовой категории 60 кг. Она выступает на играх за Сербию.
24 июня на ринг вышел Георгий Кушиташвили, представлявший Грузию в весовой категории 80 кг. Спортсмен потерпел поражение техническим нокуаутом от украинца.
На состязаниях будут разыграны путёвки на Олимпийские игры-2024, которые состоятся в Париже, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Боксёры Бурятии участвуют в Европейских играх
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