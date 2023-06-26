В Иркутской области долгожительница отметила вековой юбилей

Общество, Фото: минсоцразвития Иркутской области

День рождения ветеран празднует 22 июня



22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в Усть-Удинском районе Иркутской области вековой юбилей встретила Мария Андреевна Чайникова. Юбиляр проживает в посёлке Усть-Уда.



Именинника родилась в селе Михайловщина Усть-Удинского района. С юных лет работала в колхозе прицепщиком. А 22 июня 1942 года её, девятнадцатилетнюю, призвали в армию. Первые шесть месяцев она училась на шофёра. Потом окончила школу младших авиаспециалистов. Служила в рядах Красной армии в Хабаровском крае. А когда началась война с Японией, была водителем и фотолаборантом на автомашине, в которой была установлена фотолаборатория, где обрабатывались секретные аэросъёмки, сделанные советскими лётчиками.



После демобилизации вместе с мужем вернулась в родную деревню. Всю жизнь трудились, вместе вырастили троих детей, всем дали высшее образование. Мария Андреевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.



Сейчас долгожительница окружена любовью детей, внуков (их пятеро) и правнуков (их у неё 11). Большую часть года живёт у дочери в Иркутске, а накануне 9 мая всегда возвращается в Усть-Уду. Помогает дочери Любови в домашних делах.



Юбиляра поздравили представители министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

