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В районе Бурятии сказали, где собирать землянику

В районе Бурятии сказали, где собирать землянику
Общество,  Фото:pixabay.com
Также были названы места для сбора валежника

На территории Закаменского района Бурятии определены места сбора земляники и валежника в период с 23 июня по 12 июля.

На основании приказа №517 от 16 июня, в сёлах Далахай, Санага, Утата — это местности Харасун, Оронгодой, Харганта, Хохюрта, Хурлик, Мото, Утата, Шэрэнги, Урда-Байса, Байса, Ара-Халгай, Нарын, Сагаан, Дотоджа, Назорин-Нарын, Унтахен Жалга, Дунда Гол. Урда Гол, Хубуутай, Ута Нюрган, Тулюун.

В сёлах Цаган-Морин, Бортой, Мыла, Баянгол – местности Баруун Сагаагшан, Баян-Гол, Сонгино, Бильчир, Харгагта, Намар Жалга, Хутурхей, Нарын-Мыла, Ехэ- Мыла, Марикто, Зеринка, Дурей, Шибертуй, Шара-Бильчирю

В сёлах Шара-Азарга и Енгорбой – местности Шибертуй, Бугуриктай, Горхон, Аршан, Цакирка, Балагатуй, Барун-Шибертуй.

В сёлах Ехэ-Цакир и Цакир – местности Номтогол, Хойтогол, Дархинтуй, Улитай, Булгустай, Дабаан, Нурин.

В сёлах Бургуй, Хамней, Хуртага – местности Самсал, Баруун Гол, Хуурай, Нарин-Дабаан, Эхин-Дабаан, Хара-Толгой, Хара-Жалга, Ендон, Байса, Амойха,Шамайха.

В сёлах Нурта, Хужир, Дутулур – местности Юхта, Дунда-Гол, Хуурай Цакир, Хужартай,Байса, Шибертуй, Хундээ, Аята,Ярхы, Шулуута, Бууса,Харасун, Зимка, Мэргэн Шанга, Ивановка.

В сёлах Усть-Бургалтай, Михайловка, Улекчин, Харацай – местности Зуун Гол, Баруун Гол, Цэджэ, Баруун Цэджэ, Алектуй, Булуктай, Харганта, Хула, Улятуй, Хоптага, Яманты, Мухор, Улентуй, Дархан, Харацайка, Баруунха.

В городе Закаменск и посёлках Новостройка и Холтосон – местности Айнек, Шалутуй, Инкур, Мэргэн - Шанаа, Долоон Модон, Хасурта, Ойнгор, Япон Жалга, Зуун Гол, Бугарикта, Банный распад, Сухой, Гуджирка, Майка, Хайхата, Молохоты, Убэр Юнкур,Зимки,Аманальная, Крест Тологой, Харасун. Об этом сообщает паблик «Закаменский район».

Бурятия земляника валежник Закаменский район

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