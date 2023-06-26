Также были названы места для сбора валежника
На территории Закаменского района Бурятии определены места сбора земляники и валежника в период с 23 июня по 12 июля.
На основании приказа №517 от 16 июня, в сёлах Далахай, Санага, Утата — это местности Харасун, Оронгодой, Харганта, Хохюрта, Хурлик, Мото, Утата, Шэрэнги, Урда-Байса, Байса, Ара-Халгай, Нарын, Сагаан, Дотоджа, Назорин-Нарын, Унтахен Жалга, Дунда Гол. Урда Гол, Хубуутай, Ута Нюрган, Тулюун.
В сёлах Цаган-Морин, Бортой, Мыла, Баянгол – местности Баруун Сагаагшан, Баян-Гол, Сонгино, Бильчир, Харгагта, Намар Жалга, Хутурхей, Нарын-Мыла, Ехэ- Мыла, Марикто, Зеринка, Дурей, Шибертуй, Шара-Бильчирю
В сёлах Шара-Азарга и Енгорбой – местности Шибертуй, Бугуриктай, Горхон, Аршан, Цакирка, Балагатуй, Барун-Шибертуй.
В сёлах Ехэ-Цакир и Цакир – местности Номтогол, Хойтогол, Дархинтуй, Улитай, Булгустай, Дабаан, Нурин.
В сёлах Бургуй, Хамней, Хуртага – местности Самсал, Баруун Гол, Хуурай, Нарин-Дабаан, Эхин-Дабаан, Хара-Толгой, Хара-Жалга, Ендон, Байса, Амойха,Шамайха.
В сёлах Нурта, Хужир, Дутулур – местности Юхта, Дунда-Гол, Хуурай Цакир, Хужартай,Байса, Шибертуй, Хундээ, Аята,Ярхы, Шулуута, Бууса,Харасун, Зимка, Мэргэн Шанга, Ивановка.
В сёлах Усть-Бургалтай, Михайловка, Улекчин, Харацай – местности Зуун Гол, Баруун Гол, Цэджэ, Баруун Цэджэ, Алектуй, Булуктай, Харганта, Хула, Улятуй, Хоптага, Яманты, Мухор, Улентуй, Дархан, Харацайка, Баруунха.
В городе Закаменск и посёлках Новостройка и Холтосон – местности Айнек, Шалутуй, Инкур, Мэргэн - Шанаа, Долоон Модон, Хасурта, Ойнгор, Япон Жалга, Зуун Гол, Бугарикта, Банный распад, Сухой, Гуджирка, Майка, Хайхата, Молохоты, Убэр Юнкур,Зимки,Аманальная, Крест Тологой, Харасун. Об этом сообщает паблик «Закаменский район».
В районе Бурятии сказали, где собирать землянику
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