В дацане рассказали о чудесном спасении Хамбо-ламы
25 июня в Иволгинском районе Бурятии ламы Иволгинского и Улан-Удэнского дацанов во главе с ширээтэ-ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым провели особый ритуал. Он был посвящён хозяину местности на горе Баян Уула – месте, называемому Хамбын обоо.
- Обоо – это место поклонения хозяину местности. В разных районах есть свои обоо. Со времени образования Иволгинского дацана его основатель XVII Пандито Хамбо-лама Лубсан Нима Дармаев в благодарность за то, что хозяин этой местности не раз спасал ему жизнь, утвердил здесь Хамбын обоо. С этим связана такая история. В сложные времена для буддизма, когда дацаны были закрыты, а ламы осуждены за веру, Лубсан Нима Дармаев был здесь дорожным рабочим. Еды не хватало, и каждый день из проезжающей мимо машины, которая возила хлеб, чудесным образом падала буханка хлеба. Что помогло Лубсан Ниме Дармаеву выжить. Став Хамбо-ламой, он начал особо почитать сабдака этой местности, - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
В районе Бурятии ламы провели ритуал «Хамбын обоо»
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