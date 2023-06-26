В районе Бурятии ламы провели ритуал «Хамбын обоо»

Общество, Фото: пресс-служба Иволгинского дацана

В дацане рассказали о чудесном спасении Хамбо-ламы



25 июня в Иволгинском районе Бурятии ламы Иволгинского и Улан-Удэнского дацанов во главе с ширээтэ-ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым провели особый ритуал. Он был посвящён хозяину местности на горе Баян Уула – месте, называемому Хамбын обоо.



- Обоо – это место поклонения хозяину местности. В разных районах есть свои обоо. Со времени образования Иволгинского дацана его основатель XVII Пандито Хамбо-лама Лубсан Нима Дармаев в благодарность за то, что хозяин этой местности не раз спасал ему жизнь, утвердил здесь Хамбын обоо. С этим связана такая история. В сложные времена для буддизма, когда дацаны были закрыты, а ламы осуждены за веру, Лубсан Нима Дармаев был здесь дорожным рабочим. Еды не хватало, и каждый день из проезжающей мимо машины, которая возила хлеб, чудесным образом падала буханка хлеба. Что помогло Лубсан Ниме Дармаеву выжить. Став Хамбо-ламой, он начал особо почитать сабдака этой местности, - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

