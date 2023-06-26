Монгол выбран композитором американского шоу Диснея

Его музыка прозвучит на «Disney On Ice»



Известный монгольский композитор и продюсер Чинбат Батмунх выбран в качестве композитора известного американского шоу «Disney On Ice».



- По указу президента Монголии в 2021 году Чинбат Батмунх был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств». Работая и живя в США, он выступал на одной сцене с такими звёздами, как «Metallica», «U2», Алиша Киз, Стиви Уандер, Пибо Брайсон, и работал клавишником и студийным музыкальным руководителем у певицы Ареты Франклин. Также он работал композитором цирка «Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus». В 2009 году Чинбат Батмунх выступил на концертах в честь Нельсона Манделы в Нью-Йорке и на посвящённом 25-летию зала и музея славы рок-н-ролла, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



«Disney on Ice», первоначально «Walt Disney's World on Ice», представляет собой серию гастрольных ледовых шоу. В шоу, ориентированном в первую очередь на детей, фигуристы изображают персонажей Диснея в спектаклях, основанных на различных фильмах компании.



Возрастное ограничение: 6+.

