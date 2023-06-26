В Иркутске шаманы помолятся хранителю реки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он пройдёт на острове Комсомольский



1 июля в Иркутской области состоится тайлган, посвящённый Эмниг Сагаан нойону. Это божество входит в пантеон 13 северных нойонов и является хранителем реки Иркут.



- Эмниг Сагаан Нойон на небесах является казначеем. Он дарует финансовое благополучие, покровительствует торговцам и предпринимателям. В своих руках он держит чашу, переполненную золотом. Именно из этой чаши даруется денежное благополучие верующим, - сообщает религиозный центр шаманов «Тэнгэри».



Молебен состоится в Иркутске, на острове Комсомольский. Верующим с собой рекомендуется взять белёный молоком чай, водку, молоко, сладости, синий хадак, а также списки близких.



Возрастное ограничение: 18+.

