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В Иркутске шаманы помолятся хранителю реки

В Иркутске шаманы помолятся хранителю реки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он пройдёт на острове Комсомольский

1 июля в Иркутской области состоится тайлган, посвящённый Эмниг Сагаан нойону. Это божество входит в пантеон 13 северных нойонов и является хранителем реки Иркут.

- Эмниг Сагаан Нойон на небесах является казначеем. Он дарует финансовое благополучие, покровительствует торговцам и предпринимателям. В своих руках он держит чашу, переполненную золотом. Именно из этой чаши даруется денежное благополучие верующим, - сообщает религиозный центр шаманов «Тэнгэри».

Молебен состоится в Иркутске, на острове Комсомольский. Верующим с собой рекомендуется взять белёный молоком чай, водку, молоко, сладости, синий хадак, а также списки близких.

Возрастное ограничение: 18+.
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