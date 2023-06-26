Победителями стали жители Улан-Удэ и Закаменского района
В Бурятии в рамках программы «Активное долголетие» прошёл XIII республиканский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Цель мероприятия – популяризация современных IT-технологий среди людей старшего возраста и успешная социальная адаптация пожилых пользователей в информационной среде.
- В 2023 году региональные отборочные туры проходили в 77 регионах России, их участниками стали более 11 тысяч женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет из 1330 муниципальных образований. Более 300 сильнейших дошли до финала, в том числе и представители от нашей республики, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Второй год подряд ключевой темой конкурсных заданий стала финансовая грамотность в цифровой среде.
Участники смогли проверить свои навыки работы в мобильном приложении. Также пенсионеры продемонстрировали своё знание поисковой системы и умение пользоваться приложениями на смартфонах. Об этом сообщает министерство социальной защиты населения РБ.
Победителями стали: Варвара Николаевна Махутова, Бадмаханда Цыбиковна Бальжанова и Наталья Николаевна Казаченко – представительницы г. Улан-Удэ, Олег Карлович Мункуев, Борис Владимирович Осодоев – жители Закаменского района.
- Нас нельзя назвать новичками в этом плане, потому что это не первое наше участие в компьютерном многоборье среди людей старшего возраста, - рассказали финалисты регионального этапа чемпионата от Закамны. - В 2021 году мы уже становились победителями республиканских соревнований. Тогда нам не удалось одержать победу на России. Поэтому всё это время мы усиленно готовились, надеемся в этот раз нам улыбнётся удача!
Пенсионеры Бурятии поучаствовали в IT-чемпионате
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