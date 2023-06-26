26 июня

25 июня

Популярное

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску эндокринологу

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску эндокринологу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Советского района
В школе Советского района появилась мемориальная доска выдающемуся выпускнику

23 июня в Улан-Удэ открыли мемориальную доску, посвящённую памяти выдающегося уроженца Бурятии, заслуженного деятеля науки РСФСР, генерал-майора медицинской службы, профессора Дорофея Шурыгина. Памятную доску установили на здании школы №9, которую в 1940 году с отличием окончил Дорофей Яковлевич.

В церемонии приняли участие представители министерства здравоохранения РБ, военно-медицинской академии им. Кирова (г. Санкт-Петербург), ассоциации старообрядцев, ассоциации эндокринологов г. Санкт-Петербург, администрации Советского района и другие лица. Также церемонию открытия посетила дочь профессора Валерия Шурыгина.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, Дорофей Шурыгин родился 18 июня 1923 года в селе Унэгэтэй Бурятской АССР. Детство своё провёл в Бурятии. Сельский мальчик, осиротевший в 7 лет, был вынужден начать трудовой путь в 14 лет. В 1940 году, после окончания школы, без экзаменов был зачислен в Ленинградский медицинский институт (ныне Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И.И. Мечникова). Пройдя долгий путь, Дорофей Шурыгин стал выдающимся учёным и клиницистом, положившим начало многим научным направлениям в военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Под его руководством было выполнено более 200 научных работ по эндокринологии, гематологии, военной медицине, функциональной диагностике, ожогового шока, гипокинезии, гиподинамии, гормональной перестройке при адаптационных процессах. Являясь ярким представителем терапевтической школы, отечественный эндокринолог, профессор Шурыгин оставил обширное научное наследие и воспитал учеников, продолжающих его дело в терапевтической науке.

В завершение мероприятия гости возложили цветы к мемориальной доске выдающегося земляка. Также по окончанию митинга представители военно-медицинской академии им. Кирова г. Санкт-Петербург подарили всем присутствующим книгу о Дорофее Яковлевиче.

Улан-Удэ мемориальная доска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске появился дом молодёжи
В Иркутске появился дом молодёжи
Общество, 26.06.2023
Его организовали на базе бывшего кинотеатра
В Бурятии наградили 99-летнего ветерана ВОВ
В Бурятии наградили 99-летнего ветерана ВОВ
Общество, 26.06.2023
Владимир Имегенов получил медаль к 100-летию республики
В районе Бурятии ламы провели ритуал «Хамбын обоо»
В районе Бурятии ламы провели ритуал «Хамбын обоо»
Общество, 26.06.2023
В дацане рассказали о чудесном спасении Хамбо-ламы
Лучники Бурятии завоевали медали чемпионата России
Лучники Бурятии завоевали медали чемпионата России
Общество, 26.06.2023
Спортсмены выиграли 4 призовых места
Борицы Бурятии стали вторыми на чемпионате России
Борицы Бурятии стали вторыми на чемпионате России
Общество, 26.06.2023
Спортсменки республики заняли второе общекомандное место
Боксёры Бурятии участвуют в Европейских играх
Боксёры Бурятии участвуют в Европейских играх
Общество, 26.06.2023
Наталья Шадрина борется за путёвку на Олимпийские игры
В Улан-Удэ объяснили необычный вид фонтана на площади Советов
В Улан-Удэ объяснили необычный вид фонтана на площади Советов
Общество, 26.06.2023
В мэрии заявили, что его просто решили сделать «интереснее и красивее»
На «Голосе кочевников» в Бурятии выступит певица из Якутии Саина
На «Голосе кочевников» в Бурятии выступит певица из Якутии Саина
Общество, 26.06.2023
Саина поёт и играет на якутских национальных инструментах
Здание кукольного театра в столице Бурятии готово на четверть
Здание кукольного театра в столице Бурятии готово на четверть
Общество, 26.06.2023
Обновлённый «Ульгэр» должен распахнуть свои двери уже в следующем году
«Пришлось очень плотно работать»: В Бурятии оценили итоги чемпионата России по борьбе
«Пришлось очень плотно работать»: В Бурятии оценили итоги чемпионата России по борьбе
Общество, 26.06.2023
Спортсмены из республики завоевали три золота, серебро и бронзу
В центре Улан-Удэ появились фонтан и беседки
В центре Улан-Удэ появились фонтан и беседки
Общество, 26.06.2023
Там завершается установка сезонной зоны отдыха
В Бурятии нормативам отмечает менее половины дорог
В Бурятии нормативам отмечает менее половины дорог
Общество, 26.06.2023
Больше всего таких трасс в Улан-Удэ и Северобайкальске
Для жителей шести районов Бурятии устроят бесплатную стерилизацию
Для жителей шести районов Бурятии устроят бесплатную стерилизацию
Общество, 26.06.2023
Владельцам собак не придётся платить за процедуру
В Улан-Удэ расхлёбывают последствия утреннего дождя
В Улан-Удэ расхлёбывают последствия утреннего дождя
Общество, 26.06.2023
Коммунальщики вовсю откачивают лужи на улицах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^