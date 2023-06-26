В Улан-Удэ открыли мемориальную доску эндокринологу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района

В школе Советского района появилась мемориальная доска выдающемуся выпускнику



23 июня в Улан-Удэ открыли мемориальную доску, посвящённую памяти выдающегося уроженца Бурятии, заслуженного деятеля науки РСФСР, генерал-майора медицинской службы, профессора Дорофея Шурыгина. Памятную доску установили на здании школы №9, которую в 1940 году с отличием окончил Дорофей Яковлевич.



В церемонии приняли участие представители министерства здравоохранения РБ, военно-медицинской академии им. Кирова (г. Санкт-Петербург), ассоциации старообрядцев, ассоциации эндокринологов г. Санкт-Петербург, администрации Советского района и другие лица. Также церемонию открытия посетила дочь профессора Валерия Шурыгина.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, Дорофей Шурыгин родился 18 июня 1923 года в селе Унэгэтэй Бурятской АССР. Детство своё провёл в Бурятии. Сельский мальчик, осиротевший в 7 лет, был вынужден начать трудовой путь в 14 лет. В 1940 году, после окончания школы, без экзаменов был зачислен в Ленинградский медицинский институт (ныне Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И.И. Мечникова). Пройдя долгий путь, Дорофей Шурыгин стал выдающимся учёным и клиницистом, положившим начало многим научным направлениям в военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Под его руководством было выполнено более 200 научных работ по эндокринологии, гематологии, военной медицине, функциональной диагностике, ожогового шока, гипокинезии, гиподинамии, гормональной перестройке при адаптационных процессах. Являясь ярким представителем терапевтической школы, отечественный эндокринолог, профессор Шурыгин оставил обширное научное наследие и воспитал учеников, продолжающих его дело в терапевтической науке.



В завершение мероприятия гости возложили цветы к мемориальной доске выдающегося земляка. Также по окончанию митинга представители военно-медицинской академии им. Кирова г. Санкт-Петербург подарили всем присутствующим книгу о Дорофее Яковлевиче.



