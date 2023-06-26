Спортсмены выиграли 4 призовых места
86 спортсменов из 22 регионов страны с 19 по 24 июня в Тульской области вели борьбу на главные награды чемпионата России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В их числе была и Бурятия, сумевшая завоевать четыре медали.
Золотые медали в командном соревновании завоевали Баир Шигаев и Бадма Хамигдаев в стрельбе из блочного лука. Такой же успех в командном миксе повторили Даши Дольжина и Сергей Хутаков в классическом луке.
В личном первенстве в дисциплине «блочный лук» серебряным призёром Игр стал Бадма Хаминдаев. Бронзовые награды у Марины Бадмаевой и Александра Дорофеева в командном миксе в стрельбе из блочного лука W1.
В министерстве спорта Бурятии отметили, что чемпионат проходил в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». До этого две золотые медали Игр по велоспорту завоевал заслуженный мастер спорта России Михаил Асташов.
Лучники Бурятии завоевали медали чемпионата России
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