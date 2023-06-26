Лучники Бурятии завоевали медали чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены выиграли 4 призовых места



86 спортсменов из 22 регионов страны с 19 по 24 июня в Тульской области вели борьбу на главные награды чемпионата России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В их числе была и Бурятия, сумевшая завоевать четыре медали.



Золотые медали в командном соревновании завоевали Баир Шигаев и Бадма Хамигдаев в стрельбе из блочного лука. Такой же успех в командном миксе повторили Даши Дольжина и Сергей Хутаков в классическом луке.



В личном первенстве в дисциплине «блочный лук» серебряным призёром Игр стал Бадма Хаминдаев. Бронзовые награды у Марины Бадмаевой и Александра Дорофеева в командном миксе в стрельбе из блочного лука W1.



В министерстве спорта Бурятии отметили, что чемпионат проходил в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». До этого две золотые медали Игр по велоспорту завоевал заслуженный мастер спорта России Михаил Асташов.



