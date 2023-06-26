Владимир Имегенов получил медаль к 100-летию республики
24 июня, в день столетия Тункинского района Бурятии, ветерана Великой Отечественной войны и жителя района Владимира Артемьевича Имегенова наградили юбилейной медалью «100 лет Республики Бурятия». Самому Владимиру Имегенову в этом году исполнилось 99 лет. Супруга Роза Иннокентьевна Имегенова – труженница тыла.
- Спасибо всем большое за то, что все пришли попроведовать стариков. Дай Бог всем здоровья, удачи в работе, в жизни. Самое главное – здоровья, чтобы все жили долго и счастливо, - поздравил жителей республики и района Владимир Имегенов.
Юбилейную медаль Владимиру Артемьевичу вручили представители администраций главы и правительства РБ и Тункинского района.
Владимир Имегенов был призван в армию в 1942 году, служил в Забайкальском военном округе г. Чита на станции Антипиха. В 1943 году направлен командиром отделения на Мальту. Участвовал в военных действиях с Японией. Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медали Жукова, «За победу над Японией» и юбилейные медали Победы.
За долголетний добросовестный труд награждён медалью «За освоение целинных залежных земель», имеет почётное звание «Лучший механизатор Иркутской области», звание «Ветеран труда». Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
В Бурятии наградили 99-летнего ветерана ВОВ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Владимир Имегенов получил медаль к 100-летию республики
«Байкал-Daily» оценил эксперимент
В дацане рассказали о чудесном спасении Хамбо-ламы
Спортсмены выиграли 4 призовых места
Спортсменки республики заняли второе общекомандное место
Наталья Шадрина борется за путёвку на Олимпийские игры
Саина поёт и играет на якутских национальных инструментах
Обновлённый «Ульгэр» должен распахнуть свои двери уже в следующем году
Спортсмены из республики завоевали три золота, серебро и бронзу
Там завершается установка сезонной зоны отдыха
Больше всего таких трасс в Улан-Удэ и Северобайкальске
Владельцам собак не придётся платить за процедуру
Коммунальщики вовсю откачивают лужи на улицах
Специалисты посоветовали налегать на овощи и отказаться от жирной еды и газировки
Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры