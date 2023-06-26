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В Бурятии наградили 99-летнего ветерана ВОВ

В Бурятии наградили 99-летнего ветерана ВОВ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Владимир Имегенов получил медаль к 100-летию республики

24 июня, в день столетия Тункинского района Бурятии, ветерана Великой Отечественной войны и жителя района Владимира Артемьевича Имегенова наградили юбилейной медалью «100 лет Республики Бурятия». Самому Владимиру Имегенову в этом году исполнилось 99 лет. Супруга Роза Иннокентьевна Имегенова – труженница тыла.

- Спасибо всем большое за то, что все пришли попроведовать стариков. Дай Бог всем здоровья, удачи в работе, в жизни. Самое главное – здоровья, чтобы все жили долго и счастливо, - поздравил жителей республики и района Владимир Имегенов.

Юбилейную медаль Владимиру Артемьевичу вручили представители администраций главы и правительства РБ и Тункинского района.

Владимир Имегенов был призван в армию в 1942 году, служил в Забайкальском военном округе г. Чита на станции Антипиха. В 1943 году направлен командиром отделения на Мальту. Участвовал в военных действиях с Японией. Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медали Жукова, «За победу над Японией» и юбилейные медали Победы.

За долголетний добросовестный труд награждён медалью «За освоение целинных залежных земель», имеет почётное звание «Лучший механизатор Иркутской области», звание «Ветеран труда». Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

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