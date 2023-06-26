В Бурятии нет лесных пожаров

Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства



За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не обнаружили. Нет их и на утро 26 июня, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.





