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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства

За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не обнаружили. Нет их и на утро 26 июня, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары

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