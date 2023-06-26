Планируете поступление в университет? Приёмная комиссия Сибирского федерального университета приедет прямо к вам домой









СФУ в Красноярске – это 6 тысяч бюджетных мест, общежитие в шаговой доступности от места учёбы каждому студенту и стипендия до 20 тысяч рублей! Более 100 направлений подготовки позволят выбрать ту специальность, которая нужна именно вам. Также в университете есть собственный медицинский центр и вся необходимая для жизни инфраструктура: бассейны, тренажёрные залы, горнолыжные трассы, магазины и даже поле для гольфа.Кроме того, СФУ заботится об абитуриентах из других городов и регионов и предоставляет им программы поддержки: компенсацию проезда при релокации, заселение в общежития, стипендию. Также для талантливых первокурсников, сдавших хорошо ЕГЭ, университет предлагает программу «Университетская долина», которая включает в себя стипендию в 20 000 рублей, общежитие повышенной комфортности или поддержку научного руководителя на протяжении всего периода обучения.Вы сможете узнать подробности поступления, получить консультацию по направлениям обучения и специальностям, а самое главное – лично подать документы, не уезжая далеко из родного города. Приёмная комиссия СФУ будет ждать вас 28.06.2023 года в Улан-Удэ по адресу: улице Сухэ-Батора, 5 (МАОУ СОШ №2).Подробности по телефону горячей линии 8-800-550-22-24, на сайте университета https://admissions.sfu-kras.ru, в группе ВКонтакте https://vk.com/dovuz_sfu или телеграм-канале https://t.me/dovuz_sfu.