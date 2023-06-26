26 июня

25 июня

Популярное

Планируете поступление в университет? Приёмная комиссия Сибирского федерального университета приедет прямо к вам домой

Планируете поступление в университет? Приёмная комиссия Сибирского федерального университета приедет прямо к вам домой
Общество,  Фото:СФУ
Приёмная комиссия СФУ будет работать в Улан-Удэ 28 июня

СФУ в Красноярске – это 6 тысяч бюджетных мест, общежитие в шаговой доступности от места учёбы каждому студенту и стипендия до 20 тысяч рублей! Более 100 направлений подготовки позволят выбрать ту специальность, которая нужна именно вам. Также в университете есть собственный медицинский центр и вся необходимая для жизни инфраструктура: бассейны, тренажёрные залы, горнолыжные трассы, магазины и даже поле для гольфа.


Кроме того, СФУ заботится об абитуриентах из других городов и регионов и предоставляет им программы поддержки: компенсацию проезда при релокации, заселение в общежития, стипендию. Также для талантливых первокурсников, сдавших хорошо ЕГЭ, университет предлагает программу «Университетская долина», которая включает в себя стипендию в 20 000 рублей, общежитие повышенной комфортности или поддержку научного руководителя на протяжении всего периода обучения.

Вы сможете узнать подробности поступления, получить консультацию по направлениям обучения и специальностям, а самое главное – лично подать документы, не уезжая далеко из родного города. Приёмная комиссия СФУ будет ждать вас 28.06.2023 года в Улан-Удэ по адресу: улице Сухэ-Батора, 5 (МАОУ СОШ №2).

Подробности по телефону горячей линии 8-800-550-22-24, на сайте университета https://admissions.sfu-kras.ru, в группе ВКонтакте https://vk.com/dovuz_sfu или телеграм-канале https://t.me/dovuz_sfu.



вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске перенесли концерт Басты
В Иркутске перенесли концерт Басты
Общество, 26.06.2023
Причина не называется
Травматолог из Бурятии стал легендой в Африке
Травматолог из Бурятии стал легендой в Африке
Общество, 26.06.2023
Константин Борисов проработал там более 20 лет и удостоился высочайшей награды
В Бурятии приземлился чартер со 158 туристами
В Бурятии приземлился чартер со 158 туристами
Общество, 26.06.2023
Чартеры этим летом полетят только в два российских региона
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 26.06.2023
Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства
В Минобороны рассказали о подвиге военного из Бурятии
В Минобороны рассказали о подвиге военного из Бурятии
Общество, 26.06.2023
Он командир взвода тяжёлых огнемётных систем «Солнцепëк»
В Бурятии пообещали ливни и грозы
В Бурятии пообещали ливни и грозы
Общество, 26.06.2023
Сильная жара ожидается только на севере республики
Фоторепортаж: В Улан-Удэ прошёл бесплатный фестиваль йоги
Фоторепортаж: В Улан-Удэ прошёл бесплатный фестиваль йоги
Общество, 25.06.2023
Необычное мероприятие развернулось в одном из городских парков
В Улан-Удэ простятся с погибшим на СВО контрактником
В Улан-Удэ простятся с погибшим на СВО контрактником
Общество, 25.06.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В столице Бурятии стремительно дорожают комнаты
В столице Бурятии стремительно дорожают комнаты
Общество, 25.06.2023
Такое жильё в Улан-Удэ теперь обойдётся в миллион с лишним
Общественники рассказали, как улан-удэнские кладбища превращаются в свалки
Общественники рассказали, как улан-удэнские кладбища превращаются в свалки
Общество, 25.06.2023
Сломанные надгробные плиты валяются там прямо на земле
Возле рек в Улан-Удэ устраивают облавы на детей
Возле рек в Улан-Удэ устраивают облавы на детей
Общество, 25.06.2023
Родителям ребятишек, купающихся в запрещённых местах, грозят штрафы
На берегу Щучки в Бурятии устроили «Байкальский Сабантуй»
На берегу Щучки в Бурятии устроили «Байкальский Сабантуй»
Общество, 25.06.2023
«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника
В Бурятии родилась 970-граммовая девочка
В Бурятии родилась 970-граммовая девочка
Общество, 25.06.2023
За неделю на свет в РПЦ появились 82 ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^