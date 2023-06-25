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В столице Бурятии стремительно дорожают комнаты

В столице Бурятии стремительно дорожают комнаты
Общество,  Фото:Pixabay.com
Такое жильё в Улан-Удэ теперь обойдётся в миллион с лишним

Специалисты федерального портала «Мир квартир» рассказали, как с начала года в стране изменились цены на комнаты. Эксперты изучили стоимость такого жилья в 70 крупнейших городах страны и выяснили, что в среднем по России оно подорожало на 4,3% – до 1 миллиона 147 тысяч рублей.

В столице Бурятии свой угол обойдётся примерно в 1 миллиона 174 тысячи – прирост за шесть месяцев составил 20,6%. В соседних Иркутске и Чите расценки выше – 1 миллион 320 тысяч (+7,6%) и 1 миллион 662 тысячи (-1,5%) соответственно.

Самые дорогие комнаты продаются в Москве (в среднем 4 миллиона 96 тысяч рублей) и Сочи (3 миллиона 217 тысяч). (также в топе-5 – Санкт-Петербург, Владивосток и Севастополь). Самые дешёвые – в Нижнем Тагиле (469 тысяч) и Ульяновске (484 тысячи), Брянске, Череповце и городе Волжский (Волгоградская область).

В Улан-Удэ, Кирове, Новокузнецке, Магнитогорске, Иваново, Саратове, Красноярске, Кемерово, Владивостоке и Перми цены на такие жилые помещения за полгода подскочили больше всего.
 
- Нельзя сказать, что спрос на них вырос, однако этот сегмент – хоть он и маленький – живёт. Там происходят сделки. Стоимость комнат увеличивается в русле общей тенденции роста цен на вторичную недвижимость – и наиболее – заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на «вторичке». В столицах же, например, мы этого роста не видим, поэтому и по комнатам его тоже нет, – поделился своими наблюдениями генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
жилье цены

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