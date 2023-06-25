Общественники рассказали, как улан-удэнские кладбища превращаются в свалки



Активисты молодёжного крыла Народного фронта в Бурятии обратили внимание на ситуацию с мусором на кладбищах в Улан-Удэ. Общественники заявили на официальной странице во «ВКонтакте», что региональный оператор (РО) по обращению с отходами не соблюдает график их вывоза, и потому в местах захоронения усопших разрослись настоящие свалки.



После многочисленных жалоб и обращений жителей бурятской столицы в соцсетях команда «Молодёжки» проверила контейнерные площадки на кладбищах. На многих из них – это «Южное», «Центральное», «Центральное» на Стеклозаводе, в микрорайоне Горького и в посёлке Тальцы – образовались просто горы мусора. Это тот, что остаётся после родительского дня, похорон и даже бытовой, который привозят туда сами улан-удэнцы.



Все баки уже переполнены, так что ненужные вещи и отходы оставляют возле них. Сломанные надгробные плиты лежат на земле. Всё это не убирают месяцами.





