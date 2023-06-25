Лошади в райцентре в Бурятии облюбовали детскую площадку









- Когда в нашем районе перейдут от слов к делу? В Шанаге и Потанино лошади заполонили всё. Шатаются абсолютно везде, всё загадили. С наступлением тепла начинают прямо ломиться под кусты возле домов и построек. Их вообще кто-нибудь контролирует со стороны ветслужбы или нет? – возмутились люди в группе «Бичура-инфо.24/7».



Замглавы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова тогда пояснила: следить за тем, соблюдают ли владельцы лошадей правила их выпаса и содержания и доводить до них всю необходимую информацию должна администрация сельского поселения. В сельском поселении «Шанагинское» действуют соответствующие правила, утверждённые районным советом депутатов в марте 2020 года.



Тем, кто не следит за своими животными, грозит штраф размером от одной до пяти тысяч рублей – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях».



Как сообщал «Байкал-Daily» , в конце мая жители улуса Шанага и посёлка Потанино в Бичурском районе тоже жаловались на лошадей, которые разгуливали по улицам. Сельчане поинтересовались, будут ли власти решать этот вопрос.- Когда в нашем районе перейдут от слов к делу? В Шанаге и Потанино лошади заполонили всё. Шатаются абсолютно везде, всё загадили. С наступлением тепла начинают прямо ломиться под кусты возле домов и построек. Их вообще кто-нибудь контролирует со стороны ветслужбы или нет? – возмутились люди в группе «Бичура-инфо.24/7».Замглавы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова тогда пояснила: следить за тем, соблюдают ли владельцы лошадей правила их выпаса и содержания и доводить до них всю необходимую информацию должна администрация сельского поселения. В сельском поселении «Шанагинское» действуют соответствующие правила, утверждённые районным советом депутатов в марте 2020 года.Тем, кто не следит за своими животными, грозит штраф размером от одной до пяти тысяч рублей – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях».

В telegram-канале «Blog Kyakhta» разместили несколько фото, сделанных недавно в Кяхте. На кадрах – лошади, которые мирно щиплют травку. Только делают они это почему-то в игровой зоне.- Так вот для кого детскую площадку сделали. К коровам на площади мы уже привыкли, но табун лошадей – уже слишком, – говорится в комментарии к снимкам.