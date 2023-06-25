25 июня

24 июня

23 июня

Популярное

Лошади в райцентре в Бурятии облюбовали детскую площадку

Лошади в райцентре в Бурятии облюбовали детскую площадку
Общество,  Фото:telegram-канал «Blog Kyakhta»
Туда нагрянул целый табун коней

В telegram-канале «Blog Kyakhta» разместили несколько фото, сделанных недавно в Кяхте. На кадрах – лошади, которые мирно щиплют травку. Только делают они это почему-то в игровой зоне. 

- Так вот для кого детскую площадку сделали. К коровам на площади мы уже привыкли, но табун лошадей – уже слишком, – говорится в комментарии к снимкам.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая жители улуса Шанага и посёлка Потанино в Бичурском районе тоже жаловались на лошадей, которые разгуливали по улицам. Сельчане поинтересовались, будут ли власти решать этот вопрос.

- Когда в нашем районе перейдут от слов к делу? В Шанаге и Потанино лошади заполонили всё. Шатаются абсолютно везде, всё загадили. С наступлением тепла начинают прямо ломиться под кусты возле домов и построек. Их вообще кто-нибудь контролирует со стороны ветслужбы или нет? – возмутились люди в группе «Бичура-инфо.24/7».

Замглавы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова тогда пояснила: следить за тем, соблюдают ли владельцы лошадей правила их выпаса и содержания и доводить до них всю необходимую информацию должна администрация сельского поселения. В сельском поселении «Шанагинское» действуют соответствующие правила, утверждённые районным советом депутатов в марте 2020 года.

Тем, кто не следит за своими животными, грозит штраф размером от одной до пяти тысяч рублей – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях».

лошади животные детские площадки Кяхта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Общественники рассказали, как улан-удэнские кладбища превращаются в свалки
Общественники рассказали, как улан-удэнские кладбища превращаются в свалки
Общество, 25.06.2023
Сломанные надгробные плиты валяются там прямо на земле
Возле рек в Улан-Удэ устраивают облавы на детей
Возле рек в Улан-Удэ устраивают облавы на детей
Общество, 25.06.2023
Родителям ребятишек, купающихся в запрещённых местах, грозят штрафы
На берегу Щучки в Бурятии устроили «Байкальский Сабантуй»
На берегу Щучки в Бурятии устроили «Байкальский Сабантуй»
Общество, 25.06.2023
«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника
В Бурятии родилась 970-граммовая девочка
В Бурятии родилась 970-граммовая девочка
Общество, 25.06.2023
За неделю на свет в РПЦ появились 82 ребёнка
В райцентре в Бурятии попросили отремонтировать убитую дорогу, но на это не оказалось денег
В райцентре в Бурятии попросили отремонтировать убитую дорогу, но на это не оказалось денег
Общество, 25.06.2023
Из-за нехватки средств приходится ограничиваться грейдированием и уборкой снега
Лама из Бурятии рассказал о страшных последствиях ложного воззрения
Лама из Бурятии рассказал о страшных последствиях ложного воззрения
Общество, 25.06.2023
Оно может обернуться странными, парадоксальными вещами
Уда и Селенга в столице Бурятии снова пошли на спад
Уда и Селенга в столице Бурятии снова пошли на спад
Общество, 25.06.2023
Главный приток Байкала за сутки снизился на пять сантиметров
Улан-удэнцы продолжают задыхаться от запаха фекалий
Улан-удэнцы продолжают задыхаться от запаха фекалий
Общество, 25.06.2023
На зловоние жалуются уже в разных районах города
В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами
В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами
Общество, 25.06.2023
При этом в республике сохранится жара
В Бурятии успешно презентовали боргойскую баранину
В Бурятии успешно презентовали боргойскую баранину
Общество, 25.06.2023
На фестивале под открытым небом собралось несколько тысяч человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии засняли редкую лошадь-«далматинца»
В Бурятии засняли редкую лошадь-«далматинца»
Общество, 25.06.2023
Животное необычной масти встретили в Закамне
Жителям Бурятии напомнили о субсидии на коммуналку
Жителям Бурятии напомнили о субсидии на коммуналку
Общество, 25.06.2023
Подать заявление на компенсацию можно через Госуслуги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^