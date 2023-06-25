Возле рек в Улан-Удэ устраивают облавы на детей



Каждую неделю в столице Бурятии проходят профилактические рейды, призванные предотвратить несчастные случаи на водоёмах. Особое внимание при этом уделяют несовершеннолетним, которые отдыхают и играют у рек без присмотра взрослых.



Родителям ребятишек, купающихся в непредназначенных для этого местах, грозят штрафы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию»)





- Рейды проводятся на регулярной основе. Выезды в течение недели осуществляются несколько раз в разные районы города. Это продолжится до конца купального сезона, – сообщил замначальника поисково-спасательной службы Улан-Удэ Алексей Тюрюханов. – Как возле Уды, так и у Селенги есть места, где скорость течения и глубина опасны. Их очень много. Дело случая, две минуты – и ребёнок может утонуть.



Жителей Улан-Удэ, которые заметят детей одних у реки или озера, просят не проходить мимо. В городе всего один официально разрешённый пляж – на острове Комсомольский, который должен открыться в ближайшее время. Сейчас ведётся работа по оформлению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водоёма санитарным правилам и нормативам.

