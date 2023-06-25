В Бурятии родилась 970-граммовая девочка

За неделю на свет в РПЦ появились 82 ребёнка





За неделю – с 12 по 18 июня включительно – в республиканском перинатальном центре родились 82 ребёнка, в том числе – одна двойня. Большинство – 46 – это девочки, 36 – мальчики.Самой крупной стала девочка весом 4640 граммов и ростом 60 сантиметров, сообщили на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте». Самой маленькой – с весом 970 граммов и ростом 33 см.Наиболее «плодотворным» днём оказался прошлый четверг – 15 июня в перинатальном центре приняли 18 родов. Тогда появилось 9 мальчиков и столько же девочек.