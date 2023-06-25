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В райцентре в Бурятии попросили отремонтировать убитую дорогу, но на это не оказалось денег

В райцентре в Бурятии попросили отремонтировать убитую дорогу, но на это не оказалось денег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за нехватки средств приходится ограничиваться грейдированием и уборкой снега

Жители Курумкана поинтересовались в группе «Курумкан-инфо.24/7», когда будут ремонтировать дорогу на улице Водникова – самую, по словам сельчан, убитую в районе. Они попросили власти дать ответ на вопрос.

Глава сельского поселения Курумкан» Александр Арамхиев пояснил, что в местном бюджете на это нет денег – их хватает только на текущее содержание дорог. Речь о грейдировании и уборке снега зимой. «Если поступят дополнительные средства, то рассмотрим этот вопрос», – заверил он.
ремонт дорог жалобы

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