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Уда и Селенга в столице Бурятии снова пошли на спад

Уда и Селенга в столице Бурятии снова пошли на спад
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Главный приток Байкала за сутки снизился на пять сантиметров

В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в республике. По данным на 25 июня, Селенга и Уда в столице региона пошли на спад – их уровень за последние сутки снизился на 5 и 3 сантиметра соответственно.

Сейчас уровень воды в главном притоке Байкала составляет 32 сантиметра от нулевой отметки (при «критической» в 330 сантиметров), в Уде – 94 (при «критических» 400).
 
А вот река Гоуджекит в Северо-Байкальском районе вышла на пойму на 9 см. Верхняя Ангара в Уояне – на 16. Уровень Байкала составляет 456,44 метра по тихоокеанской системе высот.
реки Уда Селенга

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