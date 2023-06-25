Уда и Селенга в столице Бурятии снова пошли на спад

Главный приток Байкала за сутки снизился на пять сантиметров
В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в республике. По данным на 25 июня, Селенга и Уда в столице региона пошли на спад – их уровень за последние сутки снизился на 5 и 3 сантиметра соответственно.
Сейчас уровень воды в главном притоке Байкала составляет 32 сантиметра от нулевой отметки (при «критической» в 330 сантиметров), в Уде – 94 (при «критических» 400).
А вот река Гоуджекит в Северо-Байкальском районе вышла на пойму на 9 см. Верхняя Ангара в Уояне – на 16. Уровень Байкала составляет 456,44 метра по тихоокеанской системе высот.
За неделю на свет в РПЦ появились 82 ребёнка
Из-за нехватки средств приходится ограничиваться грейдированием и уборкой снега
Оно может обернуться странными, парадоксальными вещами
Главный приток Байкала за сутки снизился на пять сантиметров
На зловоние жалуются уже в разных районах города
При этом в республике сохранится жара
На фестивале под открытым небом собралось несколько тысяч человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Он был ветераном боевых действий
Животное необычной масти встретили в Закамне
В неё могут попасть песок и листья
Подать заявление на компенсацию можно через Госуслуги
С подрядчика хотят взыскать неосновательное обогащение
Она призналась, что мечтает побывать на Ай-Петри и восстановить лицо
Туроператоры считают, что эти субъекты не хуже других «раскрученных» мест
В республике ожидается переменная облачность