Уда и Селенга в столице Бурятии снова пошли на спад

Главный приток Байкала за сутки снизился на пять сантиметров







А вот река Гоуджекит в Северо-Байкальском районе вышла на пойму на 9 см. Верхняя Ангара в Уояне – на 16. Уровень Байкала составляет 456,44 метра по тихоокеанской системе высот.

В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в республике. По данным на 25 июня, Селенга и Уда в столице региона пошли на спад – их уровень за последние сутки снизился на 5 и 3 сантиметра соответственно.Сейчас уровень воды в главном притоке Байкала составляет 32 сантиметра от нулевой отметки (при «критической» в 330 сантиметров), в Уде – 94 (при «критических» 400).