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В Бурятии похоронили погибшего на СВО 44-летнего мобилизованного

В Бурятии похоронили погибшего на СВО 44-летнего мобилизованного
Общество,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
Он был ветераном боевых действий

В субботу, 24 июня, в Джидинском районе проводили в последний путь 44-летнего гвардии сержанта Радика Зиннатова, который погиб при исполнении воинского долга на специальной военной операции. Прощание с ним состоялось в селе Дырестуй. Гражданская панихида прошла в местной школе.

Радик Рафикович родился в Дырестуе 25 декабря 1978 года. В 1995-ом после окончания 11 класса поступил в Кяхтинское медицинское училище на специальность «Лечебное дело». В 1998-ом ушёл в армию. Во время службы выучился в военной школе поваров на пекаря третьего разряда
 
С 11 октября 1999-го по 10 апреля 2000-го проходил военную службу в составе объединённой группировки войск по проведению контртеррористической операции на территории Северного Кавказа.
 
Зиннатов являлся ветераном боевых действий. Ещё при жизни его наградили нагрудным знаком «Гвардия». Работал в воинской части в Джиде и в администрации сельского поселения «Дырестуйское».
 
Наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. У него остались мама, брат и сёстры. Радик был спокойным, общительным и трудолюбивым человеком и надёжным другом и товарищем, говорится в районной группе «Джида-инфо 24/7».
смерть

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