В Бурятии засняли редкую лошадь-«далматинца»



В районной группе «Закамна-инфо 24/7» недавно выложили фотографию лошади с необычным окрасом – она белая с чёрными пятнами.



Очевидцы рассказали, что встретили животное в селе Мыла. «Лошадь-далматинец», – прокомментировала автор снимка.



«Далматинцами» называют лошадей чубарой масти – очень редкой. У них овальные или округлые пятнышки рыжего, гнедого или чёрного цвета по всему телу или на отдельной части туловища, а копыта бывают полосатые.





Есть и другие породы пятнистых коней– английский чубарый пони, фалабелла, норикен, кнабструпперская. Последняя получилась в результате скрещивания пятнистой андалузской и фредериксборгской в начале XIX века.





Лошадку редкой масти бурно обсуждают в соцсетях. «Красавчик!», «Правда очень необычно», – отмечают жители республики.



