В Бурятии засняли редкую лошадь-«далматинца»

Животное необычной масти встретили в Закамне
В районной группе «Закамна-инфо 24/7» недавно выложили фотографию лошади с необычным окрасом – она белая с чёрными пятнами.
Очевидцы рассказали, что встретили животное в селе Мыла. «Лошадь-далматинец», – прокомментировала автор снимка.
«Далматинцами» называют лошадей чубарой масти – очень редкой. У них овальные или округлые пятнышки рыжего, гнедого или чёрного цвета по всему телу или на отдельной части туловища, а копыта бывают полосатые.
Есть и другие породы пятнистых коней– английский чубарый пони, фалабелла, норикен, кнабструпперская. Последняя получилась в результате скрещивания пятнистой андалузской и фредериксборгской в начале XIX века.
Лошадку редкой масти бурно обсуждают в соцсетях. «Красавчик!», «Правда очень необычно», – отмечают жители республики.
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