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В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами

В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом в республике сохранится жара

В ближайшие два дня под влиянием южного циклона Бурятию накроет ненастье. Синоптики обещают дожди и грозы. Несмотря на это, в некоторых районах столбик термометра поднимется до +32.

В воскресенье, 25 июня, по республике переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. Днём – от +27 до +32, местами – от +18 до +23 градусов. Ветер переменный, 6-11 м/с с порывами до 15-19 м/с.
 
В понедельник, 26 июня, в Бурятии облачно с прояснением. Осадки продолжатся. Ночью ожидается от +13 до +18, местами – от +4 до +9. В дневное время воздух прогреется до +22, +27, кое-где – лишь до +14, +19, а на севере – до +32. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-19 м/с. 
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