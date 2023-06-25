В Бурятии на два дня зарядят дожди с грозами

При этом в республике сохранится жара
В ближайшие два дня под влиянием южного циклона Бурятию накроет ненастье. Синоптики обещают дожди и грозы. Несмотря на это, в некоторых районах столбик термометра поднимется до +32.
В воскресенье, 25 июня, по республике переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. Днём – от +27 до +32, местами – от +18 до +23 градусов. Ветер переменный, 6-11 м/с с порывами до 15-19 м/с.
В понедельник, 26 июня, в Бурятии облачно с прояснением. Осадки продолжатся. Ночью ожидается от +13 до +18, местами – от +4 до +9. В дневное время воздух прогреется до +22, +27, кое-где – лишь до +14, +19, а на севере – до +32. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-19 м/с.
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