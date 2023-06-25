Улан-удэнцы продолжают задыхаться от запаха фекалий

На зловоние жалуются уже в разных районах города
Его источник, как выяснилось – правобережные очистные сооружения. В МУП «Водоканал» подтвердили: в последнее время участились жалобы от горожан на неприятный запах.
- Уже на протяжении месяца подрядчики МКУ «Дирекции по реконструкции ПОСК» транспортируют карты на территории очистных сооружений. К сожалению, это производственная необходимость – освобождается значительная площадь под строительство новых объектов, – отметили в пресс-службе предприятия.
Подрядные организации, модернизирующие очистных на Стеклозаводе, освобождают иловые площадки – объёмом пять тысяч кубометров каждая – от осадков. После их демонтажа там появятся блоки термической сушки, а также доочистки и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод плюс озонаторная станция с контактными резервуарами.
Поверхность объектов, обработанная ранее специальным средством, находилась под специфической «блокировкой» от запахов. При перевозке же целостность этой «шапочки» нарушилась, что и стало причиной фекального амбре в ближайших районах.
Очередную микробиологическую обработку провели в минувшую пятницу, 23 июня. Её повторят ещё как минимум трижды за лето. А когда перемещение иловых карт завершится, сделают и отдельную – с удвоенной порцией микроэлементов, чтобы «блокирующее» запахи покрытие образовалось быстрее.
Однако от сильной вони, как оказалось, страдают не только жители центра и Стеклозавода, но и спальных районов.
- В последнее время все говорят про чистый воздух. А что за вонь в Улан-Удэ – особенно по утрам, когда должно пахнуть свежестью? Несёт фекалиями со стороны Заиграевского района, когда ветер восточный, – заявили на днях горожане в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
Мнения по этому поводу разделились. В комментариях люди выдвигают свои версии. «Свиньи, птицы, очистные», «Мне кажется, запах идёт со стороны Энергетика или 140 кварталов», – пишут посетители сообщества и сокрушаются, почему наш город «такой вонючий». В республиканское управление Роспотребнадзора по поводу зловония пока никто не обращался.