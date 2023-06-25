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Улан-удэнцы продолжают задыхаться от запаха фекалий

Улан-удэнцы продолжают задыхаться от запаха фекалий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На зловоние жалуются уже в разных районах города

В столице Бурятии уже несколько дней подряд нечем дышать по утрам. Как сообщал «Байкал-Daily», на трамвайной остановке «Советская», возле площади Советов, на Борсоева, Ербанова и на других центральных улицах царит стойкий «аромат» фекалий. Из-за этого даже невозможно открыть окна. При ветре зловоние только усиливается.

Его источник, как выяснилось – правобережные очистные сооружения. В МУП «Водоканал» подтвердили: в последнее время участились жалобы от горожан на неприятный запах.

- Уже на протяжении месяца подрядчики МКУ «Дирекции по реконструкции ПОСК» транспортируют карты на территории очистных сооружений. К сожалению, это производственная необходимость – освобождается значительная площадь под строительство новых объектов, – отметили в пресс-службе предприятия.

Подрядные организации, модернизирующие очистных на Стеклозаводе, освобождают иловые площадки – объёмом пять тысяч кубометров каждая – от осадков. После их демонтажа там появятся блоки термической сушки, а также доочистки и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод плюс озонаторная станция с контактными резервуарами.

Поверхность объектов, обработанная ранее специальным средством, находилась под специфической «блокировкой» от запахов. При перевозке же целостность этой «шапочки» нарушилась, что и стало причиной фекального амбре в ближайших районах.

Очередную микробиологическую обработку провели в минувшую пятницу, 23 июня. Её повторят ещё как минимум трижды за лето. А когда перемещение иловых карт завершится, сделают и отдельную – с удвоенной порцией микроэлементов, чтобы «блокирующее» запахи покрытие образовалось быстрее.

Однако от сильной вони, как оказалось, страдают не только жители центра и Стеклозавода, но и спальных районов.

- В последнее время все говорят про чистый воздух. А что за вонь в Улан-Удэ – особенно по утрам, когда должно пахнуть свежестью? Несёт фекалиями со стороны Заиграевского района, когда ветер восточный, – заявили на днях горожане в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

Мнения по этому поводу разделились. В комментариях люди выдвигают свои версии. «Свиньи, птицы, очистные», «Мне кажется, запах идёт со стороны Энергетика или 140 кварталов», – пишут посетители сообщества и сокрушаются, почему наш город «такой вонючий». В республиканское управление Роспотребнадзора по поводу зловония пока никто не обращался. 

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