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Жителям Бурятии напомнили о субсидии на коммуналку

Жителям Бурятии напомнили о субсидии на коммуналку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подать заявление на компенсацию можно через Госуслуги

В министерстве социальной защиты населения РБ напомнили, как оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). На такую компенсацию жители республики вправе рассчитывать независимо оттого, принадлежат они к какой-то льготной категории или нет – при условии, что платёжки за коммуналку «съедают» более 22% доходов.
 
Кроме того, нужно подтвердить право на владение и пользование квартирой, в которой зарегистрирован заявитель. Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в органы соцзащиты лично, через портал Госуслуг или прийти в МФЦ. Принять решение должны в течение десяти рабочих дней после получения всех необходимых и правильно оформленных документов.
 
С наступлением апреля в Бурятии, как и по всей России, оформлять субсидии на услуги ЖКХ стали по-новому. Теперь претендующим на них необходимо предоставлять сведения о доходах за полгода, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи соответствующего заявления.

К примеру, если человек обратился за субсидией в июне 2023 года, то расчётным периодом станет 1 ноября 2022-го-30 апреля 2023-го года. Ранее отсчёт начинался за полгода до месяца обращения
субсидии коммунальные услуги

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