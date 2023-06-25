Жителям Бурятии напомнили о субсидии на коммуналку



В министерстве социальной защиты населения РБ напомнили, как оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). На такую компенсацию жители республики вправе рассчитывать независимо оттого, принадлежат они к какой-то льготной категории или нет – при условии, что платёжки за коммуналку «съедают » более 22% доходов.



Кроме того, нужно подтвердить право на владение и пользование квартирой, в которой зарегистрирован заявитель. Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в органы соцзащиты лично, через портал Госуслуг или прийти в МФЦ. Принять решение должны в течение десяти рабочих дней после получения всех необходимых и правильно оформленных документов.



С наступлением апреля в Бурятии, как и по всей России, оформлять субсидии на услуги ЖКХ стали по-новому. Теперь претендующим на них необходимо предоставлять сведения о доходах за полгода, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи соответствующего заявления.



К примеру, если человек обратился за субсидией в июне 2023 года, то расчётным периодом станет 1 ноября 2022-го-30 апреля 2023-го года. Ранее отсчёт начинался за полгода до месяца обращения

