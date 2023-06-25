В Улан-Удэ сегодня будет жарко

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике ожидается переменная облачность



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременный дождь, ливни, грозы, утром при прояснении туман.



Ветер переменный 6-11, при грозах до 15-19 м/с. Температура днём +27,+32, местами +18,+23.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём с переходом на восточный 7-12 м/с. Днём +29,+31.

