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В Улан-Удэ сегодня будет жарко

В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике ожидается переменная облачность

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременный дождь, ливни, грозы, утром при прояснении туман.

Ветер переменный 6-11, при грозах до 15-19 м/с. Температура днём +27,+32, местами +18,+23.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём с переходом на восточный 7-12 м/с. Днём +29,+31. 
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