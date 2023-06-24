24 июня

23 июня

Популярное

В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту

В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сняты многие ограничения для желающих подписать контракт

В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту, сняты многие ограничения для желающих подписать контракт. Ряды армии могут пополнить условно осуждённые, лица с непогашенной судимостью, отбывающие наказание, а также находящиеся под следствием.

Поступить на контрактную службу могут лица, пребывающие в запасе, в том числе не проходившие военную службу, срочную военную службу, а также не служившие в рядах в Вооруженных сил РФ.

- Сняты ограничения по возрасту. Разрешено призывать граждан от 18 до 60 лет, а в исключительных случаях, имеющих необходимую специальность – до 65 лет. Сняты ограничения по состоянию здоровья. Не рассматриваются только кандидаты не годные по состоянию здоровья, либо временно не годные к военной службе. Разрешено оформлять кандидатов условно осужденных к отбыванию наказания и имеющих неснятую и непогашенную судимость за совершение преступления, а также отбывающим наказание в виде лишения свободы, - рассказал военный комиссар Республики Бурятия Александр Трубников.

- Много сослуживцев, друзей, земляков там отражают сейчас атаки укрофашистов. Хочу помочь им и выполнить долг перед Родиной, - рассказал доброволец Бато из Джидинского района.

Он также обратился к мужчинам Бурятии: «Нужно идти на контракт, помочь своей Родине, быть смелее. Нельзя допустить, чтобы фашисты перешли границы и военные действия начались на нашей земле».

О материальной и социальной поддержке участников спецоперации рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской:

- Сегодня многое делается для материального стимулирования граждан. Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих, пребывающих на службе по контракту, составляет не менее 204 тысяч рублей. В то же время правительством Республики Бурятия принято решение о запрете увольнения из государственных и муниципальных органов граждан, которые изьявили желание пойти служить по контракту, на период прохождения службы. На предприятиях – сохранение места работы, а в органах местного самоуправления и в органах государственной власти сохраняется средняя заработная плата. Принято решение – лиц, которые прослужили в зоне специальной военной операции, в первоочередном порядке принимать и в органы государственной власти Республики Бурятия, и в органы местного самоуправления.

Зампред правительства республики также отметил, что правительством Российской Федерации принято решение, о том, что граждане иностранных государств могут по упрощенной схеме получить гражданство РФ.

В военном комиссариате Бурятии рассказали о размере выплат, которые получат контрактники. Граждане, заключившие контракт на год и более получат из федерального бюджета 195 тыс руб. Кандидат, заключивший контракт для прохождения в части Восточного военного округа из республиканского бюджета получает единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Кандидат, заключивший контракт во вновь формируемые воинские части Центрального военного округа из бюджета республики получает единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Денежное довольствие при выполнении задач специальной военной операции будет составлять от 204 тыс руб.

На пунктах отбора в Бурятии с марта 2023 года введены дополнительные воинские должности инструкторов. Инструкторы проводят разъяснительную информационную работу с населением. В частности, желающим поступить на службу по контракту рассказывают о положенных выплатах, льготах и мерах социальной поддержки.

- Большинство инструкторов – это участники специальной военной операции, которые находились на территории от трёх месяцев до почти года, они выполняли все поставленные задачи, у них есть боевой опыт, они могут на своем примере все рассказать, - пояснил временно исполняющий обязанности начальника пункт отбора на военную службу по контракту капитан Игорь Безбородов.

Чтобы заключить контракт, кандидат может обратиться либо в пункт отбора по контракту, который находится в Улан-Удэ по адресу: улица Боевая,7а/2, позвонить по телефону: 33 42 67, либо обратиться в любой военный комиссариат.


Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту
В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту
Общество, 24.06.2023
Сняты многие ограничения для желающих подписать контракт
У Бурятии третье золото на чемпионате России по борьбе
У Бурятии третье золото на чемпионате России по борьбе
Общество, 24.06.2023
Чемпионкой стала Валерия Дондупова
В Улан-Удэ покажут неоклассический монгольский балет
В Улан-Удэ покажут неоклассический монгольский балет
Общество, 24.06.2023
Выступят звёзды монгольского балета
Фоторепортаж: В Бурятии возвели ступу Совершенной Победы
Фоторепортаж: В Бурятии возвели ступу Совершенной Победы
Общество, 24.06.2023
Потомки баргузинского ламы воздвигли буддийскую ступу Совершенной Победы у реки Ина. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В шорт-лист Байкальского кинофестиваля вошли 32 киноработы
В шорт-лист Байкальского кинофестиваля вошли 32 киноработы
Общество, 24.06.2023
Мероприятие пройдёт в сентябре в Иркутской области
В Бурятии состоится мотофестиваль на Байкале
В Бурятии состоится мотофестиваль на Байкале
Общество, 24.06.2023
Его проведут в Прибайкальском районе
В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
Общество, 23.06.2023
Мероприятие проведут в «Юбилейном»
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
Общество, 23.06.2023
Участников оценят по итогам работы за прошлый год
Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Общество, 23.06.2023
Республику представят мастера из Бичурского района
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
Общество, 23.06.2023
Татарский праздник примет Селенгинский район
В Агинском округе молебен посвятили основателю буддийской философии
В Агинском округе молебен посвятили основателю буддийской философии
Общество, 23.06.2023
Также здесь прошли соревнования по стрельбе из лука
В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова
В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова
Общество, 23.06.2023
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^