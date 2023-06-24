Сняты многие ограничения для желающих подписать контракт
В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту, сняты многие ограничения для желающих подписать контракт. Ряды армии могут пополнить условно осуждённые, лица с непогашенной судимостью, отбывающие наказание, а также находящиеся под следствием.
Поступить на контрактную службу могут лица, пребывающие в запасе, в том числе не проходившие военную службу, срочную военную службу, а также не служившие в рядах в Вооруженных сил РФ.
- Сняты ограничения по возрасту. Разрешено призывать граждан от 18 до 60 лет, а в исключительных случаях, имеющих необходимую специальность – до 65 лет. Сняты ограничения по состоянию здоровья. Не рассматриваются только кандидаты не годные по состоянию здоровья, либо временно не годные к военной службе. Разрешено оформлять кандидатов условно осужденных к отбыванию наказания и имеющих неснятую и непогашенную судимость за совершение преступления, а также отбывающим наказание в виде лишения свободы, - рассказал военный комиссар Республики Бурятия Александр Трубников.
- Много сослуживцев, друзей, земляков там отражают сейчас атаки укрофашистов. Хочу помочь им и выполнить долг перед Родиной, - рассказал доброволец Бато из Джидинского района.
Он также обратился к мужчинам Бурятии: «Нужно идти на контракт, помочь своей Родине, быть смелее. Нельзя допустить, чтобы фашисты перешли границы и военные действия начались на нашей земле».
О материальной и социальной поддержке участников спецоперации рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской:
- Сегодня многое делается для материального стимулирования граждан. Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих, пребывающих на службе по контракту, составляет не менее 204 тысяч рублей. В то же время правительством Республики Бурятия принято решение о запрете увольнения из государственных и муниципальных органов граждан, которые изьявили желание пойти служить по контракту, на период прохождения службы. На предприятиях – сохранение места работы, а в органах местного самоуправления и в органах государственной власти сохраняется средняя заработная плата. Принято решение – лиц, которые прослужили в зоне специальной военной операции, в первоочередном порядке принимать и в органы государственной власти Республики Бурятия, и в органы местного самоуправления.
Зампред правительства республики также отметил, что правительством Российской Федерации принято решение, о том, что граждане иностранных государств могут по упрощенной схеме получить гражданство РФ.
В военном комиссариате Бурятии рассказали о размере выплат, которые получат контрактники. Граждане, заключившие контракт на год и более получат из федерального бюджета 195 тыс руб. Кандидат, заключивший контракт для прохождения в части Восточного военного округа из республиканского бюджета получает единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Кандидат, заключивший контракт во вновь формируемые воинские части Центрального военного округа из бюджета республики получает единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Денежное довольствие при выполнении задач специальной военной операции будет составлять от 204 тыс руб.
На пунктах отбора в Бурятии с марта 2023 года введены дополнительные воинские должности инструкторов. Инструкторы проводят разъяснительную информационную работу с населением. В частности, желающим поступить на службу по контракту рассказывают о положенных выплатах, льготах и мерах социальной поддержки.
- Большинство инструкторов – это участники специальной военной операции, которые находились на территории от трёх месяцев до почти года, они выполняли все поставленные задачи, у них есть боевой опыт, они могут на своем примере все рассказать, - пояснил временно исполняющий обязанности начальника пункт отбора на военную службу по контракту капитан Игорь Безбородов.
Чтобы заключить контракт, кандидат может обратиться либо в пункт отбора по контракту, который находится в Улан-Удэ по адресу: улица Боевая,7а/2, позвонить по телефону: 33 42 67, либо обратиться в любой военный комиссариат.
В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту
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