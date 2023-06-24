Самолёты будут летать раз в неделю
23 июня киргизская авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» запустила регулярные перелёты по маршруту Ош – Иркутск – Ош. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах модели Аэробус A320, один раз в неделю, по пятницам, сообщили в аэропорту Иркутска.
Ош — один из самых древних городов Средней Азии и второй по величине в Киргизии, после столицы – города Бишкек. В древности здесь проходила одна из ветвей Великого Шёлкового пути, а археологические находки дают специалистам основания предполагать, что город был основан более 3000 лет назад.
Из Иркутска запустили регулярные рейсы в киргизский Ош
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