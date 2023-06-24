Будет облачно
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно, ночью местами кратковременный дождь, днем на большей части территории дожди, местами сильные, грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-20 м/с.
Температура днём +22,+27, местами +13,+18.
В Улан-Удэ днём дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +23,+25.
В Бурятии сегодня ожидаются дожди
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