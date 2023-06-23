Мероприятие проведут в «Юбилейном»
В столице Бурятии продолжается городской проект «Парк здоровья на все 100». 24 июня в Улан-Удэ в рамках проекта будет проведён концерт.
В концертной программе примут участие городской муниципальный духовой оркестр и солисты центра культуры и досуга: заслуженный артист РБ Валико Гаспарян и вокально-эстрадная группа «Лаккитон».
Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Начало в 16:00, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
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