Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье

Республику представят мастера из Бичурского района
С 24 по 25 июля на озере Арей Забайкальского края состоится международная ярмарка-фестиваль фольклора и ремёсел «75 мастеровых». Более 600 гостей из Монголии, Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края приедут на фестиваль.
- Он объединит мастеров, ремесленников, представителей забайкальской промышленности и фермерства, художников, модельеров и артистов. Зрители смогут побывать на более 100 мастер-классах, среди которых будут лозоплетение, обработка дерева, ткачество, изготовление национальной обуви и глиняных игрушек, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятию на конкурсе представят мастера из Бичурского района. Среди них Павел Гонтов, мастер по художественной обработке бересты, плетению лозы; Оксана Маркова, мастер по народным куклам и по художественной обработке мягкого материала по семейской и казачьей культуре; Галина Осокина, мастер по изготовлению украшений и аксессуаров в технике «Бисероплетение»; а также мастер по художественной обработке мягкого материала в технике «Вышивка» Елена Веселовская из города Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 12+.
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