23 июня

22 июня

Популярное

Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье

Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
Республику представят мастера из Бичурского района

С 24 по 25 июля на озере Арей Забайкальского края состоится международная ярмарка-фестиваль фольклора и ремёсел «75 мастеровых». Более 600 гостей из Монголии, Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края приедут на фестиваль.

- Он объединит мастеров, ремесленников, представителей забайкальской промышленности и фермерства, художников, модельеров и артистов. Зрители смогут побывать на более 100 мастер-классах, среди которых будут лозоплетение, обработка дерева, ткачество, изготовление национальной обуви и глиняных игрушек, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Бурятию на конкурсе представят мастера из Бичурского района. Среди них Павел Гонтов, мастер по художественной обработке бересты, плетению лозы; Оксана Маркова, мастер по народным куклам и по художественной обработке мягкого материала по семейской и казачьей культуре; Галина Осокина, мастер по изготовлению украшений и аксессуаров в технике «Бисероплетение»; а также мастер по художественной обработке мягкого материала в технике «Вышивка» Елена Веселовская из города Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия фестиваль народные ремесла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
В «Парке здоровья» в Улан-Удэ проведут концерт
Общество, 23.06.2023
Мероприятие проведут в «Юбилейном»
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
В Улан-Удэ выберут социально ответственные предприятия
Общество, 23.06.2023
Участников оценят по итогам работы за прошлый год
Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Бурятия примет участие в фестивале мастеров в Забайкалье
Общество, 23.06.2023
Республику представят мастера из Бичурского района
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
На Щучьем развернётся «Байкальский Сабантуй»
Общество, 23.06.2023
Татарский праздник примет Селенгинский район
В Агинском округе молебен посвятили основателю буддийской философии
В Агинском округе молебен посвятили основателю буддийской философии
Общество, 23.06.2023
Также здесь прошли соревнования по стрельбе из лука
В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова
В Кяхте начат капремонт моста по улице Банзарова
Общество, 23.06.2023
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии
В Забайкалье модернизируют солнечные батареи
В Забайкалье модернизируют солнечные батареи
Общество, 23.06.2023
Их собираются использовать в отдалённых районах края
98-летней жительнице Иркутской области вручили медаль
98-летней жительнице Иркутской области вручили медаль
Общество, 23.06.2023
Ветеран из Братска получила памятную медаль в честь юбилея Прохоровского сражения
Ветеринары Бурятии впервые состязались в профессионализме
Ветеринары Бурятии впервые состязались в профессионализме
Общество, 23.06.2023
Победителями стали хозяева соревнований
В Бурятии соберётся симпозиум гончаров
В Бурятии соберётся симпозиум гончаров
Общество, 23.06.2023
Участники творческого проекта создадут «Мировое древо»
В Иркутской области мальчику пересадили часть печени матери
В Иркутской области мальчику пересадили часть печени матери
Общество, 23.06.2023
Подобную операцию ребёнку в регионе выполнили впервые
В Улан-Удэ наградили 56 педагогических работников
В Улан-Удэ наградили 56 педагогических работников
Общество, 23.06.2023
Награждённые трудятся в муниципальных образовательных учреждениях
На юге Бурятии отметили эвенкийский праздник
На юге Бурятии отметили эвенкийский праздник
Общество, 23.06.2023
В Закамне прошёл «Мылинский Мучун»
Через Улан-Батор прошла мощная пылевая буря
Через Улан-Батор прошла мощная пылевая буря
Общество, 23.06.2023
Следом за бурей начался дождь
В микрорайоне Улан-Удэ поймали семь безнадзорных собак
В микрорайоне Улан-Удэ поймали семь безнадзорных собак
Общество, 23.06.2023
Очередной рейд состоялся в Железнодорожном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^