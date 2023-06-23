Социальные выплаты получает каждый третий житель Бурятии

За пять лет объём социальных выплат увеличился на 16 млрд рублей



В Бурятии объём социальных выплат за последние пять лет увеличился на 16 миллиардов рублей, сообщили в министерстве социальной защиты населения.



Социальные выплаты получают около 370 тысяч человек – каждый третий житель республики.



Так, 2022 году выплаты на детей от 3 до 7 лет получили 39 552 семьи на 50 668 детей. Всего им было перечислено порядка 6 млрд рублей.



- Отмечу, объем социальных выплат увеличился с 2,5 млрд рублей в 2017 году до 18,5 млрд в 2022 году. Данные расходы возросли в связи с введением новых мер социальной поддержки граждан, индексацией пособий, единовременных и ежемесячных денежных выплат, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Также более 119,5 тысяч жителей республики получают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты. Это инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды общего заболевания, семьи, имеющие детей инвалидов, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от репрессий.

