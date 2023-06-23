Более 200 детей из Улан-Удэ уехали на отдых в «Байкальские волны»

Сегодня там стартует вторая смена



Сегодня в оздоровительном лагере «Байкальские волны», который находится в селе Сухая Кабанского района Бурятии, начинается второй сезон. На отдых отправились 210 детей из Улан-Удэ.



В течение 21 дня ребята будут заниматься спортом и творчеством. Эта смена, как и во всех загородных лагерях, будет посвящена патриотическому воспитанию.



В мэрии сообщили, что этим летом в 10 загородных лагерях Улан-Удэ и в семи сторонних организациях отдохнут и оздоровятся 5233 детей. Все лагеря получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, прошли приёмку и вошли в реестр организаций отдыха и оздоровления.





