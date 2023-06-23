Возле пригородного посёлка в Бурятии впервые появится асфальт



В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются работы на подъезде от трассы «Улан-Удэ – Романовка – Чита» к заиграевскому посёлку Онохой. Сейчас там ведётся устройство земляного полотна и основания из щебеночно-песчаной смеси. Подходит к концу монтажу бордюрного камня.



На этом участке впервые уложат асфальт на площади в 11 600 квадратных метров, обустроят тротуары общей протяжённостью в 1500 с лишним метров, сделают освещение и установят 32 дорожных знака. А ещё нанесут дорожную разметку, восстановят сигнальное и барьерное ограждения и укрепят откосы насыпи, рассказали в Минтрансе Бурятии.



- Объём работ большой и значительный и их нужно выполнить в короткие летние сроки. Но мы планируем приступить к укладке асфальтобетона уже в июле. Тротуары тоже будут готовы. А весь объект ждём к началу октября, – отметил представитель компании-подрядчика Ваган Хачатрян.