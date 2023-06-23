Десантник-пожарный из Бурятии скончался после тяжёлого ранения на СВО



Недавно оборвалась жизнь ещё одного нашего земляка, участвовавшего в специальной военной операции. На прошлой неделе, 15 июня, в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге скончался 42-летний пожарный-десантник Багдаринского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Кобелев. Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), Алексей получил тяжёлое ранение в бою в зоне СВО.





Родился он в Багдарине 10 марта 1981 года в многодетной семье. В 1998-ом окончил местную СОШ и после выучился на водителя в Баунтовском средне-профессиональном училище № 39.



Затем ушёл в армию. С 1999-го по 2001-ый служил в подразделении связи в городе Борзя в соседнем Забайкалье – в звании младшего сержанта. В 2019-ом его приняли десантником-пожарным в Багдаринское авиаотделение. В сентябре 2022-го Кобелев отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.





При жизни Алексея Николаевича наградили благодарственными письмами главы Бурятии, Народного Хурала и АУ РБ «Авиалесоохрана».



- Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника. Память о нём навсегда останется в наших сердцах. Коллектив республиканского агентства лесного хозяйства и авиалесоохраны выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Николаевича – жене и детям, – отметили в РАЛХ.

