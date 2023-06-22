В Якутии лесные пожары станут тушить при помощи собственного самолёта-зондировщика

Он будет вызывать осадки

В Якутск из Иваново перегнали самолёт авиакомпании «Полярные авиалинии» в модификации «Атмосфера», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это первый в России самолёт гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков. Его переоборудовали из Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии». До настоящего времени такие виды авиационных работ выполнялись лишь двумя самолётами экспериментальной авиации, а также бортом «ИрАэро» с устройством «Веер» зарубежного производства.

Самолёт-зондировщик будут использовать при тушении лесных пожаров.

«Искусственное вызывание осадков на сегодня является одним из самых эффективных методов борьбы с природными пожарами», – цитирует пресс-служба первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова.

На переоборудование самолёта потратили более 125 млн рублей, из них 69,5 млн рублей из бюджета Якутии. На работу ушло три месяца.

- Ан-26 «Полярных авиалиний» в данной модификации является первым в России самолётом гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков, - подчеркнул генеральный директор авиакомпании Семен Винокуров. - В «Полярных авиалиниях» подготовлены экипажи, которые. Отличительной особенностью УВ-26С является его устройство выброса, обеспечивающее отстрел 521 пиропатрона. Для сравнения, «Веер» обеспечивает выброс только 384 пиропатронов.

«Полярные авиалинии» заключили с местной Центральной аэрологической обсерваторией, имеющей все соответствующие лицензии в области активных воздействий на гидрометеорологические процессы и явления, договор на выполнение работ по искусственному вызыванию осадков на территории республики. Также сотрудники аэрологической обсерватории оказывают методическую и практическую помощь сотрудникам авиакомпании.

Поручил президент

В 2022 году по поручению президента страны Владимира Путина в Якутии начался эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Если раньше эта технология применялась только для тушения природных пожаров, то с прошлого года с ее помощью снижают класс пожарной опасности. То есть воздушные суда работают не только на ликвидации имеющихся возгораний, но и вызывают дожди для их предотвращения.

В прошлый пожароопасный сезон на территории Якутии работали два самолета-зондировщика Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в том числе уникальный самолет-лаборатория Як-42Д Центральной аэрологической обсерватории. С мая по август эти воздушные суда выполнили 27 вылетов по контракту, заключённому со Службой спасения Якутии, обработали более 130 часов, отстреляли свыше 3000 пиропатронов.

Также в республике работал привлеченный самолет-зондировщик федеральной Авиалесоохраны Ан-26 «Циклон». Если самолеты Росгидромета применялись для предотвращения пожаров и снижения классов пожарной опасности, то воздушное судно Ан-26 было задействовано непосредственно в тушении возгораний. Самолет летал только в те районы, где действовали пожары.

В этом году в Якутии также работает зондировщик Росгидромета. Также ожидается прибытие Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны. Таким образом, в этом году в республике к искусственному вызыванию осадков будут привлечены сразу три самолета. В государственном бюджете республики в этом году на мероприятия по стимулированию осадков заложено, как и в прошлом, порядка 80 млн рублей.

Полезен для всех

Ан-26, исходя из обстановки с лесными пожарами в России, сможет работать и в других регионах. Например, в Бурятии или Забайклаьском крае. Это обычная практика взаимопомощи. «Байкал-Daily» сообщал, что в июле 2022 года парашютисты-пожарные и пожарные-десантники отправились из Бурятии в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров.

В Улан-Удэ в конце 2022 года состоялось большое совещание по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. На нём много внимания уделили практике и опыту тушения лесных пожаров в ДФО.

Якутские лесные пожары в мае-августе 2021 года были крупнейшими в мире в тот год. Они охватили и соседние регионы. В Бурятии же, напротив, в 2021 году ситуация с лесными пожарами была лучшей за 30 лет.