В районе Бурятии проведут мото- и автокроссы

Они состоятся 1 и 2 июля в Нюках



Село Нюки в Кабанском районе Бурятии станет спортивной площадкой для соревнований по авто- и мотоспорту. Так, 1 июля здесь состоится второй этап чемпионата республики по мотокроссу. Соревнования пройдут в классах «85 куб. см», «Юниоры», «Ветераны», «Открытый», «Эндуро», «Пит байк» и «Мотоциклы с коляской». Старт мотокросса будет дан в 12:00.



2 июля в Нюках состоятся соревнования по автокроссу в классах «Супер 1600», «Свободный» и «Д2-классика». Свободные тренировки начнутся в 11:30. Официальное открытие и заезды планируют начать с 14:00.



Возрастное ограничение: 0+.

