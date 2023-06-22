22 июня

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В районе Бурятии проведут мото- и автокроссы

В районе Бурятии проведут мото- и автокроссы
Общество,  Фото:pixabay.com
Они состоятся 1 и 2 июля в Нюках

Село Нюки в Кабанском районе Бурятии станет спортивной площадкой для соревнований по авто- и мотоспорту. Так, 1 июля здесь состоится второй этап чемпионата республики по мотокроссу. Соревнования пройдут в классах «85 куб. см», «Юниоры», «Ветераны», «Открытый», «Эндуро», «Пит байк» и «Мотоциклы с коляской». Старт мотокросса будет дан в 12:00.

2 июля в Нюках состоятся соревнования по автокроссу в классах «Супер 1600», «Свободный» и «Д2-классика». Свободные тренировки начнутся в 11:30. Официальное открытие и заезды планируют начать с 14:00.

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