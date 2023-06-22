Они состоятся 1 и 2 июля в Нюках
Село Нюки в Кабанском районе Бурятии станет спортивной площадкой для соревнований по авто- и мотоспорту. Так, 1 июля здесь состоится второй этап чемпионата республики по мотокроссу. Соревнования пройдут в классах «85 куб. см», «Юниоры», «Ветераны», «Открытый», «Эндуро», «Пит байк» и «Мотоциклы с коляской». Старт мотокросса будет дан в 12:00.
2 июля в Нюках состоятся соревнования по автокроссу в классах «Супер 1600», «Свободный» и «Д2-классика». Свободные тренировки начнутся в 11:30. Официальное открытие и заезды планируют начать с 14:00.
Возрастное ограничение: 0+.
В районе Бурятии проведут мото- и автокроссы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его проведут в Иволгинском районе
Его переместят на окраину столицы
Они состоятся 1 и 2 июля в Нюках
Это составляет почти половину от всех иностранных туристов
В селе Закаменского района началась реконструкция сетей водоснабжения
На «Ангаре» проведут ремонт внутренних помещений
Он будет вызывать осадки
Победила команда Шимкинской школы-интерната
Артисты сделали это с удовольствием
На нём заменят деревянный настил
В республике стартовало профилактическое мероприятие «Курорт-2023»
Они заявили, что вынуждены наблюдать за этим из окон
В городских лесах продолжает действовать особый противопожарный режим
Кристина Селиванова выиграла серебряную награду
13 секций охватят 30 направлений медицины